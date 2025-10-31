 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Orai

Naglis Šulija dalijasi puikia žinia – orų permainos čia pat: atskleidė, kada grįš šiluma

2025-10-31 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 18:00

Nors šiandien dangų dengė debesys ir kai kur palijo, jau artimiausiomis dienomis laukia malonios orų permainos. Sinoptikas Naglis Šulija žada, kad Visų Šventųjų dieną lietus trauksis, dangus pragiedrės, o termometrai rodys net iki 13 laipsnių šilumos. 

Ruduo sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti ir vėjuoti orai, daug kur palijo. Artimiausią naktį bus debesuota, vietomis palis, kai kur suboluos rūkas, paryčiais pietuose, pietvakariuose ims giedrytis. Diena šviesi, su saule, kai kur palynos tiktai ryto valandomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oro temperatūra artimiausią naktį bus nevienoda. Paryčiais bus nuo maždaug 8 laipsnių šiaurės rytuose iki 4–5 laipsnių Suvalkijoje ir Pamario krašte. Čia kur nors gali būti net apie 0. Saulėtą dieną oras šils iki 10–12, kai kur 13 laipsnių šilumos.

Kitaip tariant, Visų Šventųjų diena bus puiki. Artimiausia naktis dar apniukusi, vietomis palis, kai kur rūkas. Ryto valandomis pradės giedrytis, diena saulėta, lietaus nebus“, – sako N. Šulija.

Naktį bus nuo 4 iki 8 laipsnių šilumos, pietuose gali būti ir apie 0, dieną šils iki 10–12, kai kur 13 laipsnių šilumos.

Kitą savaitę vyraus šilti orai

Sekmadienio naktis bus menkai debesuota, visgi prieš rytą kai kur truputį palynos, diena debesuota, daug kur protarpiais purkšnos negausus lietutis. Bus šilta: žemiausia temperatūra naktį bus apie 6–8, dieną šils iki 11–13, tiktai šalies rytuose gali būti nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos.

Pirmadienis vėl apniukęs, kartosis negausus lietus arba dulksna, naktį atvės iki 7–9, dieną šils iki 9–11, pietryčiuose kai kur 13 laipsnių šilumos.

Kitaip tariant, bus šilta, Visi Šventieji su saule, Vėlinės – su lietučiu, vėliau kitą savaitę irgi vyraus šilti, kartkartėm su negausiu lietumi orai“, – tvirtina sinoptikas.

Orai Europoje

 

Orus Europos vakaruose rytoj lems žemo slėgio sritis, pietuose ir ypač rytuose slėgis bus aukštas.

Debesuotumas virš Europos bus įvairus ir margas, debesuotų ir saulėtų orų sritys gana ritmingai keis viena kitą.

Į Europą iš pietų, nuo Viduržemio jūros pusės plaukia vis šiltesni orai. Balkanų šalyse rytoj bus jau vasariškai šilta.

Romoje rytoj bus saulėta ir 22 laipsniai, Barselonoje saulė pro debesis ir 22 šilumos, Paryžiuje debesuota, lietus ir šils iki 15 laipsnių, Londone šviesūs orai ir taip pat 15; Berlyne saulė pro debesis, nelis ir šils iki 16, Varšuvoje saulėti orai ir 13 laipsnių šilumos.

