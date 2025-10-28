Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pajūryje – šiurpą keliantys vaizdai, kaip skęsta viskas: meteorologai siunčia pavojaus signalą

2025-10-28 13:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 13:28

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) praneša, kad visoje šalyje šiuo metu yra fiksuojamas vandens lygio kilimas. O štai vakariniuose rajonuose per kelias dienas iškrito daugiau nei pusė viso mėnesio kritulių normos. Savo ruožtu gyventojai socialiniuose tinkluose dalinasi vaizdais iš stipriai apsemtų gyvenviečių. 

Pajūryje – šiurpą keliantys vaizdai kaip skęsta viskas: meteorologai siunčia pavojaus signalą (nuotr. socialinių tinklų, Adelė Narvaišaitė–Retkienė)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) praneša, kad visoje šalyje šiuo metu yra fiksuojamas vandens lygio kilimas. O štai vakariniuose rajonuose per kelias dienas iškrito daugiau nei pusė viso mėnesio kritulių normos. Savo ruožtu gyventojai socialiniuose tinkluose dalinasi vaizdais iš stipriai apsemtų gyvenviečių. 

5

Meteo.lt feisbuke skelbia, kad pastarosiomis dienomis Lietuvą siaubę krituliai pakėlė vandens lygį šalyje, ypač vakariniuose šalies rajonuose.

„Per pastarąsias dienas vakariniuose rajonuose iškrito daugiau kaip 50 proc. mėnesio kritulių normos, todėl čia fiksuojamas žymus vandens lygio kilimas“, – teigia klimatologai. 

O štai šiandienos duomenimis, dalyje gyvenviečių trūksta jau visai nedaug, kad būtų pasiektas pavojingas vandens lygis.

„Akmenoje Danėje ties Kretinga vandens lygis siekia 346 cm (pavojingo riba – 370 cm, stichinio – 420 cm). Akmenoje Danėje ties Klaipėda – 186 cm (stichinio riba – 280 cm), Minijoje ties Kartena – 376 cm (pavojingo riba – 500 cm, stichinio – 520 cm), Leitėje ties Kulynais – 202 cm (pavojingo riba – 210, stichinio – 245)“, – rašo Meteo.lt.

Be to, kaip praneša klimatologai, šią dieną taip pat sulauksime kritulių, o vakarinėje šalies dalyje, vietomis, ir gana smarkių. Todėl numatomas ir tolesnis vandens lygio kilimas, o Akmenoje–Danėje ties Kretinga prognozuojama, kad gali būti pasiekta ir pavojinga vandens lygio reikšmė. 

Artimiausią parą ir toliau sulauksime kritulių, vakarinėje dalyje, vietomis, smarkių. Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas. Akmenoje-Danėje ties Kretinga numatoma, kad bus pasiekta ir pavojingo vandens lygio reikšmė.

„Nuo spalio 24 d. 21 val. spalio 28 d. 8 val. daugiausia palijo:

Palangoje – 69 mm;

Kretingoje – 68,2 mm;

Klaipėdoje – 65,7 mm;

Jurbarke – 62,7 mm;

Ukmergėje – 61 mm;

Plungėje – 60,7 mm;

Vėžaičiuose (Klaipėdos r.) – 60,1 mm.

Viso spalio mėnesio norma (1991–2020 m. vidurkis) Vakarų Lietuvoje siekia 75–108 mm, likusioje šalies dalyje – tarp 52–74 mm.

Ateinančiomis dienomis laikysis drėgni orai. Per ateinančias dvi paras daugiausia lietaus (15–35 mm) iškris vakariniuose rajonuose“, – pridūrė Meteo.lt

Gyventojai dalinasi vaizdais 

Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ dalis gyventojų taip pat pasidalino ir vaizdais iš socialinių tinklų. Štai viena gyventoja dalinasi vaizdais po iškritusių kritulių Tauragėje.

O dar kita gyventoja tikino, kad po iškritusio lietaus pradėjo „skęsti“ Kretingos ir Klaipėdos rajonai. O nuotraukose matyti ir visiškai patvinę laukai ir keliai. 

„Kretingos rajonas skęsta, kiek teko važiuoti ir Klaipėdos rajone tas pats“, – teigė gyventoja. 

Po liūčių Klaipėdoje – masinės avarijos

Antradienio rytas Klaipėdoje paženklintas nelaimėmis – užklupus liūtims pasipylė masinės avarijos. Klaipėdiečiai dalijasi, kad ryte teko stovėti beprotiškai dideliuose kamščiuose, o tos vietos, kuriose pasipylė avarijos, jau eilę metų yra problematiškos.

Klaipėdos apskrities policijos komisariato duomenimis, buvo gauti 4 pranešimai apie eismo įvykius, o iš viso susidūrė net 16 automobilių.

Policijos duomenimis, pirmasis pranešimas buvo 7:34 val, kai susidūrė trys automobiliai – „Mercedes“ ir du „Ford“.

Antrasis pranešimas buvo gautas 7:38 val, kai Klaipėdos rajone, Vaitelių kaime susidūrė net 4 automobiliai – „Ford“, „BMW“, „Volvo“ ir „Scania“.

7:48 buvo gautas trečiasis pranešimas, jog taip pat susidūrė 4 automobiliai – „BMW“, „Renault“, „Opel“ ir „Volvo“.

Pastarasis pranešimas gautas 8:19 val., kai eismo įvykio metu susidūrė net 5 automobiliai –  „Volkswagen Passat“, du BMW„“ ir „KIA“ automobiliai.

Pirminiais policijos duomenimis, visų eismo įvykių metu buvo pildomos deklaracijos.

Lietingi orai Klaipėdoje

Šįryt Klaipėdoje buvo itin lietingi orai, Klaipėdos apskrities gyventojų teigimu, nuo ryto skandino gatves ir itin apsunkino eismą.

„Ką tik. Pafilmavau nuo aerodromo iki Dauparų viaduko. Užsikišo rimtai“, – rašo gyventojas feisbuko grupėje „Gargždai united“.

„Amžina bėda...“ – po įrašu apie avarijas 

Tiesa, kiek prieš 10 val. ryto lietus aprimo.

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi naujausia orų prognoze – pasak jos, šiuo metu virš beveik visos Europos įsitvirtino audringesnių ciklonų sistema, kuri ir toliau pildosi naujais atmosferos sūkuriais.

Sinoptikė praneša, nors stipriausi vėjai ir liūtys dabar talžo Šiaurės Europą, jų įtaka artimiausiomis dienomis bus juntama ir Lietuvoje.

„Daugiau ar mažiau audringesnių ciklonų sistema „įsikūrė“ virš beveik visos Europos, ir vis pasipildo naujais atmosferos sūkuriais. Audringiausi ir labiau darganoti orai virš Šiaurės Europos. Kol kas virš Baltijos laikysis kiek silpnesnis ciklonas, vardu Joshua II-asis, bet atmosferos frontų debesys ir mus pasieks, šiokiu tokiu lietumi palaistys“, – rašo sinoptikė.

E. Latvėnaitės teigimu, į Lietuvą po truputį plūs vėsesnis oras iš šiaurės, tačiau savaitės pabaigoje Lietuvą užgrius naujas ciklonas.

„Vėsesnis oras vis dar iš šiaurės brausis, tad šiluma tikrai nedžiugins. Pagal dabartinius duomenis ketvirtadienį, su gausesniu lietumi ir stipresniais vėjais, mus turėtų pasiekti naujas ciklonas, bet jau šiltesnius orus atneš“, – aiškina ji.

 

 

 

Ogo
Ogo
2025-10-28 13:41
Balos po lietaus pasirodo tapę "šiurpą keliančiais vaizdais" :)
Atsakyti
Ko cia stebites?
Ko cia stebites?
2025-10-28 13:50
Jums gi sake, kad juros krantas bus prie Raseiniu. Ledynai tirpsta.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
