TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikas pateikė savaitės prognozę: štai ko tikėtis

2025-10-27 16:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 16:51

Paskutinė spalio savaitė išliks rudeniškai vėsi bei lietinga. Jos pradžioje vietomis pasirodys viena kita snaigė.

Ruduo (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Paskutinė spalio savaitė išliks rudeniškai vėsi bei lietinga. Jos pradžioje vietomis pasirodys viena kita snaigė.

Nuo vidurio ims stiprėti vėjas, kurio gūsiai gali siekti 15–20 m/s, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Vytautas Patašius.

Antradienio naktį sulauksime snaigių

Pasak sinoptiko, antradienio naktis bus debesuota su pragiedruliais ir lietinga.

„Vyraus protarpinis lietus, tačiau kai kur iškris ir viena kita šlapia snaigė“, – sako V. Patašius. 

Naktį vyraus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, jo gūsiai sieks 7–12 m/s, o pajūryje – ir iki 15 m/s. Žemiausia temperatūra pasiskirstys tarp 1 ir 5 laipsnių šilumos, pajūryje išliks šilčiau – 6–8 laipsniai šilumos.

Dieną daug kur numatomas lietus, pūs pietvakarių ir pietų vėjas – jo gūsiai sieks 7–12 m/s, pajūryje – 14 m/s. Tuo metu oro termometro stulpeliai rodys 6–10, vakariniame šalies pakraštyje – 11 laipsnių šilumos. 

Trečiadienį pradės stiprėti vėjas

Trečiadienio naktį ir dieną išliks debesuota bei lietinga. Protarpiais lietus numatomas daug kur, o vakariniuose šalies rajonuose kai kur lis ir smarkiai. 

Nuo trečiadienio pajūryje pradės stiprėti pietvakarių vėjas. Pasak sinoptiko, vėjo gūsiai sieks 15–17 m/s. 

Lyginant su antradieniu, naktis bus šiltesnė, neatvės labiau nei 3–8 laipsniai šilumos, o dieną sušils vėl iki 6–11 laipsnių.

Ketvirtadienį vėjo gūsiai vietomis sieks 15–20 m/s

Ketvirtadienio naktį numatomas nedidelis lietus, tačiau  dieną jis intensyvės, prognozuoja sinoptikas. Taip pat, pasak jo, dieną vietomis galimi stiprūs vėjo gūsiai.

„Pūs pietinių krypčių vėjas, kuris naktį pasieks 7–12 m/, o dieną stiprės iki 9–14 m/s, vietomis net iki 15–20 m/s“, – sako V. Patašius.

Oras naktį atvės iki 4–9, o dieną sušils iki 7–12 laipsnių šilumos.

Penktadienį vyraus nedidelis lietus

Penktadienį ciklonas keliaus toliau į rytus, todėl lietaus, palyginti su kitomis šios savaitės dienomis, bus mažiau. 

Tuo metu savaitės viduryje sustiprėjęs vėjas naktį aprims, tačiau dieną vietomis ir vėl sustiprės iki 15–18 m/s, teigia sinoptikas.

Oro temperatūra tiek naktį, tiek dieną bus artima ketvirtadienio temperatūrai. Naktį vyraus 3–8 laipsniai šilumos,  dieną – 8–12 laipsniai.

