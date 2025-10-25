Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai praneša, ką žada šis savaitgalis: laukia daug nemalonių staigmenų

2025-10-25 08:00
2025-10-25 08:00

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę – savaitgalį daugelyje Lietuvos miestų pliaups lietus, vietomis stiprūs vėjo gūsiai, o be to, šeštadienio dieną galima ir perkūnija.  Plačiau apie orus vakar kalbėjo Naglis Šulija.

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę – savaitgalį daugelyje Lietuvos miestų pliaups lietus, vietomis stiprūs vėjo gūsiai, o be to, šeštadienio dieną galima ir perkūnija.  Plačiau apie orus vakar kalbėjo Naglis Šulija.

0

Šeštadienio naktį lietus, daug kur smarkus. Galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Žemiausia temperatūra 6–11 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus, vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, smarkus. Galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sekmadienio naktį kai kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daug kur protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Pirmadienį daug kur protarpiais krituliai, vyraus lietus. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 9–14 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 6–11 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 24 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 4–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8–9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

