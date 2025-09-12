Artinasi audringas ciklonas su liūtimis, kruša – kada ir kam klius labiausiai?

E. Latvėnaitė skelbia, kad Lietuvą pasiekęs ciklonas Yobst atmosferos fronto debesys jau dabar atneša lietų, kuris, pasak sinoptikės, tęsis ir artimiausią parą.
„Pats ciklonas jau bus nulėkęs toli į šiaurę ir prisijungęs prie galingos ciklonų sistemos šiaurėje bei šiaurės vakaruose. Kol kas rytiniame šios ciklonų sistemos pakraštyje, virš Baltijos ir Lietuvos, atmosferos frontai dar pora dienų užsilaikys, laistys, daugiausia protarpiais“, – teigia E. Latvėnaitė.
Pasak sinoptikės, vietomis pasitaikys ir perkūnija, o šeštadienį gali iškristi ir kruša.
Tuo metu ciklonų sistema iš šiaurės ir šiaurė vakarų vis toliau plėsis į Europą, o jau kitą savaitę artės ir prie Baltijos regiono bei Lietuvos.
„Savaitgalį vėjai nurims, bet lietaus vis dar sulauksime. Kitą savaitę prie lietingų orų dar kartais ir stipresnis vėjas prisidės. Prasidės drėgnų, kartais audringų, bet dar gana šiltų ciklonų „paradas“, – rašo E. Latvėnaitė.
Dabartiniais duomenimis, dar labiau atvėsti turėtų kitos savaitės pabaigoje. Tiesa, aprims vėjai, tačiau vis dar sulauksime lietaus, o vietomis nusidrieks ir rūkas.
„Žinios sodams ir daržuose užsibuvusioms gėrybėms vis blogės“, – sako E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, rugsėjo 12 d. lis – naktį gana gausiai, rytą daugiausia rytinėje pusėje, o vakariniuose rajonuose paryčiais gali nusidriekti rūkas. Dieną protarpiais lietus, vietomis vėl gausesnis ir su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną stipresnis rytiniuose rajonuose. Temperatūra: naktį +13 – +15 °C, dieną +20 – +24 °C (rytų, šiaurės rytų rajonuose +14 – +19 °C).
Šeštadienį, rugsėjo 13 d. protarpiais palis, gausiau dieną, vietomis su perkūnija, kai kur gali pabirėti ir ledėkų. Paryčiais vėl vietomis rūkas.Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s.Temperatūra: naktį +11 – +14 °C, dieną +20 – +24 °C (vakariniame pakraštuke +17 – +19 °C).
Sekmadienį, rugsėjo 14 d. protarpiais palis, gausiau vakariniuose rajonuose, dieną kai kur su perkūnija.Vėjas pietryčių: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s.Temperatūra: naktį +13 – +16 °C, dieną +20 – +23 °C (vakariniuose rajonuose +17 – +19 °C).
Pirmadienį, rugsėjo 15 d. protarpiais palis, gausiau nakties pradžioje.Vėjas pietinių krypčių: naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s.Temperatūra: naktį +13 – +15 °C, dieną +18 – +22 °C (rytiniuose rajonuose +15 – +17 °C).
Antradienį, rugsėjo 16 d. protarpiais palis, daugiausia dieną, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai naktį iki 15 m/s, dieną iki 17 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +16 °C (vėsiausia rytuose, šilčiausia pajūryje), dieną +19 – +24 °C (vėsiausia vakariniame pakraštyje).
Trečiadienį, rugsėjo 17 d. protarpiais palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas: naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +10 – +14 °C (pajūryje +15 – +17 °C), dieną +16 – +20 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose).
Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d. protarpiais šiek tiek palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +14 °C (pajūryje iki +16 °C), dieną +18 – +21 °C.
Penktadienį, rugsėjo 19 d. protarpiais palis, naktį ir rytą lietų kai kur lydės miglos ar rūkas. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra: naktį +7 – +12 °C, dieną +14 – +18 °C.
