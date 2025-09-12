Lietuvą skalaujant lietui paskelbė, ar dar sulauksime šilumos: parodė pati gamta

Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt teigė L. Klimka, mus džiuginanti rugsėjo šiluma neužsilaikys labai ilgai, tikrasis ruduo turėtų prasidėti jau netrukus – mėnesio viduryje.
„Iki spalio vargu ar šilti orai išsilaikys. Greičiausiai antroji rugsėjo pusė jau bus šaltesnė, o pirmosios šalnos gali pasirodyti apie rugsėjo 22-ąją, per lygiadienį“, – teigia etnologas.
Prasidėjus lietums žengiame į tikrą rudenį?
Nors kai kuriose Lietuvos vietose jau buvo paviršinių šalnų, jos nebuvo stiprios – žemės jos dar nesukaustė.
„Rimtosios šalnos mūsų krašte įprastai prasideda apie lygiadienį, o žiūrint pagal gamtos ženklus, taip turėtų būti ir šiemet“, – aiškino L. Klimka.
Pasak etnologo, būtent per lygiadienį Lietuvoje dažniausiai ateina šalčiai, taigi tokia orų kaita – visiškai įprastas reiškinys mūsų krašte.
Rugsėjo vidurys jau visai čia pat, liko vos kelios dienos, iki lygiadienio – kiek daugiau nei savaitė, tad vasariškos šilumos jau nesulauksime.
O, kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt pasakojo gamtos ženklus suprantanti dzūkė Janina Janušauskienė, nors vasara užsitęsė, bet ne ilgiau nei iki rugsėjo 18-osios.
„Rugsėjis nusimato gražus, o vėliau jau įžengsime į tikrą lietuvišką rudenį: bus daugiau lietaus, bet sulauksime ir gražios bobų vasaros“, – sakė ji.
Anot jos, stebint gamtą akivaizdu, kad pagal medžių lapus mes vis dar gyvename lyg vasarą, o rugsėjo pradžia labiau priminė rugpjūtį.
„Žinoma, bus ir lietaus, ir gausių rūko dienų, rugsėjo pabaigoje sulauksime ir stipresnių vėjų – tuomet jau pajusime tikrą lietuvišką rudenį“, – teigė Janina.
Tad tikėtis, kad kiek atvėsus vėl pasijusime lyg vasarą, per daug nereikėtų – jau pats metas ruoštis kiek rudeniškesniems orams.
Artimiausių dienų orai
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, šiandien daug kur palis, vakariniuose rajonuose vyraus trumpas lietus, kai kur smarkus. Galima perkūnija.
Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, rytiniuose rajonuose daug kur 13–18 laipsnių šilumos, praneša Meteo.lt sinoptikai.
Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 6–11 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 19–24 laipsniai šilumos.
