Įspėja – Lietuvos link atkeliauja audringi orai: drėbs įspūdingų reiškinių

E. Latvėnaitė aiškina, kad šiuo metu Baltija ir Lietuva yra tarp dviejų skirtingų orus lemiančių sistemų sandūroje. Kol kas mūsų kraštas dar patenka į ramesnę ir sausesnę, pietvakarinę anticiklono dalį. Tuo tarpu nuo Islandijos iki Viduržemio jūros nusidriekusi ciklonų sistema jau dabar stiprėja ir kitus regionus gausiai laisto.
Prognozuojama perkūnija, kruša
Vis dėlto sinoptikės teigimu, jau nuo trečiadienio prasidėję pokyčiai atneša ne visai malonius reiškinius – vietomis trankys perkūnija, pabirs kruša.
„Šiandien savo rytiniu pakraščiu nedidelis ciklonas, vardu Walter Baltiją užkabins, o jo atmosferos fronto debesys šiek tiek palaistys, o popietę ir su perkūnija ar net vienu kitu ledėku“, – įspėja sinoptikė.
Ketvirtadienį į pietinę Baltiją atslinks dar vienas ciklonas, kuris bus arčiau Lietuvos. Pasak E. Latvėnaitės, tuomet atsidursime audringesnėje ir lietingesnėje jo rytinėje bei šiaurės rytinėje dalyje.
Nors penktadienį vėjai kiek aprims, lietaus bus nemažai, kai kur jis iškris gana gausiai.
Kokie orai bus savaitgalį?
Savaitgalį sinoptikė žada ramesnį vėją, tačiau lietus nesitrauks.
„Savaitgalyje vėjai nurims, bet lietus nesibaigs, ypač sekmadienį“, – prognozuoja E. Latvėnaitė.
Kitos savaitės pradžia taip pat, kol kas, nieko gero nežada. Pasak sinoptikės, tikėtina, kad ji bus dar žvarbesnė ir lietingesnė.
„Pagal dabartinius duomenis kitos savaitės pradžioje vėl turėtų neramesnis ir drėgnesnis ciklonas arčiau Baltijos ir Lietuvos plėstis, tad vėl kiek stipresnio (bet ne audringo) vėjo galim sulaukti. Kaip ir lietaus, kuris tai vieną, tai kitą Lietuvos pusę dažnai palaistys“, – nurodo sinoptikė.
Vis dėlto ji ramina – kol kas iki sekmadienio Lietuvoje dar vyraus gana maloni šiluma. Šilčiausia bus rytinėje šalies dalyje, o vėsiausia – vakaruose.
„Kitos savaitės oro temperatūra banguos-bus ir vėsesnių ir šiltesnių dienų. Bet šalnų naktimis nelaukiam, nebent rūkai gali lauke esančiam derliui „sveikatą“ gadinti…“ – juokauja E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Trečiadienį, rugsėjo 10-osios paryčiais trumpai, su perkūnija palis pietvakariniame, vakariniame pakraštyje, dieną protarpiais palis, popietę su perkūnija, gali net keli ledėkai pabarbenti. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Naktį +12–+15 °C, dieną +22–+26 °C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 11-osios naktį gali šiek tiek palyti pietvakariniame, vakariniame pakraštyje, dieną gausoko lietaus debesys lėtai slinks per Lietuvą, tik šiaurės rytinio, rytinio pakraščio dar nepasieks. Vėjas pietryčių 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną vakariniame pakraštyje ir pajūryje gūsiai 19–21 m/s. Naktį +14–+16 °C, dieną +21–+24 °C, vakariniuose rajonuose +18–+20 °C.
Penktadienį, rugsėjo 12 d. lis, naktį gana gausiai, dieną protarpiais lietus, vietomis vėl gausokas ir su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių naktį 7–12 m/s, dieną 4–8 m/s, rytiniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį +13–+15 °C, dieną +22–+24 °C, vėsiausia rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje +16–+21 °C.
Šeštadienį, rugsėjo 13 d. protarpiais palis, gausiau dieną ir jau su perkūnija. Naktį vėl gali rūkai nusidriekti. Vėjas pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį +12–+14 °C, dieną +19–+24 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.
Sekmadienį, rugsėjo 14-osios naktį palis daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną lietaus debesys keliaus per Lietuvą, vietomis lis gausiau ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį +10–+15 °C, dieną +17–+22 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 15 d. be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +9–+14 °C, dieną +18–+23 °C.
Antradienį, rugsėjo 16 d. protarpiais palis. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį +12–+17 °C, dieną +20–+25 °C, vėsiausia vakariniame pakraštyje.
Trečiadienį, rugsėjo 17 d. protarpiais palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį +12–+17 °C, dieną +19–+23 °C, vėsiausia vakariniame pakraštyje.
