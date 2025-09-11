Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Šalį užgrius audringi orai: štai kam klius labiausiai

2025-09-11 06:40 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-11 06:40

Sinoptikai praneša, kad šalyje ketvirtadienį – daug kur smarkus lietus su perkūnija. Ateinančiomis dienomis šils iki 25 laipsnių šilumos.

Sinoptikai praneša, kad šalyje ketvirtadienį – daug kur smarkus lietus su perkūnija. Ateinančiomis dienomis šils iki 25 laipsnių šilumos.

REKLAMA
0

Ketvirtadienio dieną daug kur, daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, lietus, kai kur smarkus. Vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienio naktį daug kur palis, vietomis smarkiai. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23, rytiniuose rajonuose daug kur 14–17 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje iki 17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 22 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 19–20, Kuršių mariose – 20, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orai, lietus. BNS Foto
Sinoptikai įspėja – laukia orų permainos: užgrius perkūnija, kruša (4)
Lietus, perkūnija (tv3.lt koliažas)
Pasiruoškite – dangus maišysis su žeme: šalį užklups orų nemalonumai (8)
Rudens orai (tv3.lt koliažas)
Sinoptikai įspėja: temperatūra išliks maloni, tačiau laukia permainos
Ruduo Vilniuje (nuotr. Fotodiena)
Sinoptikų žinia: maloni šiluma toliau džiugins, tačiau kai kur – lietūs (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų