Šalį užgrius audringi orai: štai kam klius labiausiai

Ketvirtadienio dieną daug kur, daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, lietus, kai kur smarkus. Vietomis galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį daug kur palis, vietomis smarkiai. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23, rytiniuose rajonuose daug kur 14–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje iki 17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 10 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 22 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 19–20, Kuršių mariose – 20, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
