  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija pasakė, kada sulauksime orų pokyčių

2025-09-08 17:55 / šaltinis: TV3
2025-09-08 17:55

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti su pragiedruliais, dėl to šviesūs ir vidutiniškai šilti orai. Šį vakarą debesys gana sparčiai tirps, bet vėliau atsiras naujų, visgi lietus nenumatomas. Dieną debesuotumas permainingas, patys orai šviesūs, lietaus ir vėl nebus, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Anot jo, nemenka savaitgalį Lietuvoje buvusi šiluma dabar jau pasitraukė, bet vėsu kol kas tikrai nebus. Žemiausia temperatūra naktį rytoj paryčiais bus 14 – 16, prie jūros 16 – 18 laipsnių šilumos; Rytoj oras lengvai sušils iki 21 – 23, kai kur 25 – 26 laipsnių šilumos.

1

Anot jo, nemenka savaitgalį Lietuvoje buvusi šiluma dabar jau pasitraukė, bet vėsu kol kas tikrai nebus. Žemiausia temperatūra naktį rytoj paryčiais bus 14 – 16, prie jūros 16 – 18 laipsnių šilumos; Rytoj oras lengvai sušils iki 21 – 23, kai kur 25 – 26 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, vasara bus ir rytoj. Ir naktį, ir dieną debesuotumas bus nepastovus, nestigs giedro dangaus, todėl dieną – ir saulės. Lietus nenumatomas.“, – nurodo N. Šulija.

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Naktį atvės iki 14 – 16, prie jūros 16 – 18, dieną sušils iki 21 – 23, kai kur 25 – 26 laipsnių šilumos.

Užgrius ir perkūnija

O trečiadienį debesuotumas irgi bus permainingas, bet jau bus ir lietaus. Naktį vos kai kur ir labai nedaug, dieną kur nors gali palyti ir vasariškai smarkiai ir net su perkūnija. Žemiausia temperatūra naktį 13 – 15, prie jūros 16 – 18, aukščiausia dieną 23 – 25 laipsniai šilumos.

Ketvirtadienio naktį palis kai kur, tačiau gali lyti ir vasariškai smarkiai ir su perkūnija, dieną palis vietomis, daugiausia šalies pietvakariuose. Žemiausia temperatūra naktį 16 – 18, aukščiausia dieną 24 – 26, vakariniuose rajonuose 21 – 23 laipsniai šilumos.

Savaitės pabaigoje irgi bus vasariškai šilta, tačiau bus ir lietaus.

„Ką gi, vasara Lietuvoje bus ir šią savaitę, tiktai nevienoda“, – sako N. Šulija.

