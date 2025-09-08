Sinoptikų žinia: maloni šiluma toliau džiugins, tačiau kai kur – lietūs

Pirmadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas rytinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–27 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas rytinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių, rytų, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 5 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 20 cm per parą.
Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 13–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
