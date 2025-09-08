Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikų žinia: maloni šiluma toliau džiugins, tačiau kai kur – lietūs

2025-09-08 06:33 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-08 06:33

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis toliau džiugins maloni šiluma, tačiau kai kur vietomis palis su perkūnija.

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis toliau džiugins maloni šiluma, tačiau kai kur vietomis palis su perkūnija.

0

Pirmadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas rytinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–27 laipsniai šilumos. 

Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas rytinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį vietomis trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių, rytų, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 5 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 20 cm per parą.

Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 13–22, ežeruose – 18–21, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

