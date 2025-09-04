Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pamatykite – žaibai raižė Lietuvos dangų: gamta parodė savo galybę

2025-09-04 11:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-04 11:13

Trečiadienį Lietuvos dangus virto tikru šviesų šou – žaibai blyksėjo daugelyje šalies miestų. Specialusis žemėlapis fiksavo šimtus išlydžių per parą. Vėjai ir smarkūs lietūs vietomis vartė medžius, laužė gėles, o gyventojai iš įvairių Lietuvos miestų dalijosi įspūdingais vaizdais.

Paros žaibų informacija pateikiama svetainėje „orugidas.lt“, kur pateiktame žemėlapis galima matyti, kad didžiausia žaibų koncentracija buvo pietrytinėje šalies dalyje – nuo Varėnos rajono iki Vilniaus apylinkių.

Tačiau ne ką mažiau blyksnių užfiksuota ir šiauriau – Ukmergės, Panevėžio bei Utenos apylinkėse.

Pajūris, regis, didesnės audros išvengė, tačiau matyti, kad žaibų išlydžių buvo Baltijos jūroje.

Nemažai žaibų išlydžių fiksuota ir Jurbarko, Tauragės, Raseinių, Klemės, Radviliškio apskrityse.

Meteo.lt apie trečiadienio audrą

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba meteo.lt savo „Facebook“ paskyroje dalijosi informacija apie trečiadienį Lietuvą užklupusią audrą.

„Trečiadienį vietomis palijo, griaudėjo perkūnija. Vakare Varėnoje fiksuotas smarkus lietus ir vėjo gūsiai iki 22 m/s. Aukščiausia oro temperatūra vakarinėje šalies pusėje buvo 20–25, rytinėje – 26–30 laipsnių.

Naktį vietomis palijo, kai kur tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra 13–18, vietomis atvėso iki 8–12 laipsnių šilumos“, – praneša jie.

Gyventojai dalijasi vaizdais

Socialiniuose tinkluose pasipylė vaizdai, kuriuose gyventojai iš skirtingų šalies kampų užfiksavo audros reiškinius – stiprų vėją, liūtį ir žaibus.

Mažeikietis dalijasi, kaip link jo krašto iš pat ryto atslenka audra, tolumoje matosi žaibai.

„Mažeikiuose jau matosi maži žaibukai tolumoje, iki audros gal 40-50 km“, – dalijosi vyras, įkeldamas žaibų išlydžių žemėlapį prieš audrą.

Štai Valė dalijasi vaizdais, kaip Kaišiadorių rajone vėjas talžė augmeniją.

„Kaišiadorių r. Dalinonys. 2025-09-03. 17:30 val. Truko apie pusę valandos. Išlaužė jurginus, nuskynė rožių žiedus, draskė lapus. Pasibaigus liūčiai, iš kažkur danguje pasirodė gabalėlis vaivorykštės“, – komentavo po įrašu moteris.

Pylė lyg iš kibiro ir Varėnoje.

„Varėna, rugsejo 3d.18:15, gražus lietutis“, – rašė įrašo autorė.

„Jau čia ne iš kibiro buvo, o iš cisternų, lietvamzdžiai nespėjo, pylėsi per viršų“, – komentaruose guodėsi varėniškė.

Ketvirtadienį prognozuojami lietūs, perkūnija ir vietomis – kruša

Gerų žinių sinoptikai neturi ir ketvirtadieniui. Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose dalijasi, kad jau šiandien lietaus debesys pasieks rytinę Lietuvos pusę, o popietę situacija taps dar audringesnė.

„Ryčiau, šalia mūsų esantis atmosferos frontas rytinę Lietuvos pusę lietaus debesimis pasieks, o popietę dar ir taip vadinami vidinės oro masės debesys čia turėtų kai kur smarkesnio ir trankesnio lietaus atnešti, o su perkūnija gali ir nedideli ledėkai kai kur pabirs“, – perspėja E. Latvėnaitė.

Nors vasara jau ir pasibaigė, vis dėlto dauguma gyventojų dar vis nori išnaudoti paskutines šiltas dienas, todėl itin laukia savaitgalių, planuojasi išvykas. Vis dėlto sinoptikė turi liūdnų žinių – lietaus neišvengsime ir savaitgalį.

„Penktadienio dieną nedidelis ramus, be stipresnių vėjų, ciklonas su atmosferos frontų debesimis Baltiją ir Lietuvą pasieks, bet lietaus, vėl su perkūnija ne tik savaitgalyje, bet ir pirmadienį sulauksime“, – nurodo ji.

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d., protarpiais su perkūnija palis šiaurės rytinėje, rytinėje ir pietrytinėje pusėje, gausiau ir su smarkesne perkūnija įdienojus, kai kur per perkūniją net ir su nedideliais ledėkais. Naktį ir rytą vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, rūkas. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 14–16 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 9–13 °C, dieną 23–27 °C, šilčiausia pietuose, pietryčiuose.

Penktadienį, rugsėjo 5-osios nakties pradžioje trumpai, su perkūnija, lis rytinėje Lietuvos pusėje, vėliau be lietaus, daug kur rūkai nusidrieks. Dieną protarpiais, su perkūnija, lis. Vėjas rytų, pietryčių 4–8 m/s. Naktį 15–17 °C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose 12–14 °C, dieną 23–27 °C.

Šeštadienį, rugsėjo 6 d., protarpiais su perkūnija palis, dieną daug kur gausokai ir su trankesne perkūnija. Naktį vėl kai kur rūkai nusidrieks. Vėjas naktį pietryčių, dieną suks į pietvakarius 6–11 m/s, vakariniame pakraštyje 8–13 m/s. Naktį 14–17 °C, dieną 24–27 °C, vakariniuose rajonuose 21–23 °C.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., šiek tiek palis, daugiau dieną ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 12–14 °C, rytiniuose rajonuose apie 16 °C, dieną 20–25 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 8 d., protarpiais šiek tiek palis, daugiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 10–15 °C, dieną 22–26 °C.

Antradienį, rugsėjo 9 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–16 °C, dieną 22–26 °C.

Trečiadienį, rugsėjo 10 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 8–13 m/s. Naktį 12–17 °C, dieną 22–26 °C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d., turėtų su perkūnija palyti vakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Naktį 14–18 °C, dieną 24–28 °C.

