Ką žada šių metų ruduo: „Ko nepavyko surinkti karštuoju sezonu, tai prilaižysim per rudenį“

Pasak sinoptikų bei klimatologų, ruduo dar kvepės vasaros natomis – pirmosios rugsėjo dienos bus sausos, šiltos, temperatūra gali siekti iki 27 laipsnių šilumos. Vis dėlto, klimatologai prognozuoja, kad likusį rugsėjį taip šilta nebus, kaip pernai ar užpernai, o ir kritulių gali iškristi 10–15 procentų daugiau nei įprastai.
Staiga užplūdusi vasara
Tautiečiai stengiasi išnaudoti kiekvieną šilumos akimirką, dalijasi staiga užplūdusiais karščiais ir tiksi, kad rugsėjis bus šiltesnis nei iki tol buvusi vasara:
„Geresnis oras šiandien buvo tai reikėjo atvažiuoti prie ežero – paskutinės vasaros dienos, kai vaikai gali pasimėgauti vandeniu.“
„Kadangi vasara prastoka buvo, norėtųsi, kad ir rugsėjis būtų šiltas.“
„Jaučiamės nepaturėję vasaros – dar galėtų pabūti ji.“
Klimatologų bei sinoptikų įžvalgos
Pasak klimatologų, šių metų vasara – vėsiausia nuo 2017 m.
„Kritulių daugiau keliasdešimt procentų. Dalyje Lietuvos, šiaurės Lietuvos, ypatingai rytų Lietuvos susidarė ilgas, lietingas laikotarpis – tai yra daug dienų su krituliais, kritulių kiekis per 30 dienų viršijo 2,8 kartų įprastinio to laikotarpio kritulių kiekį“, – teigia, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos klimatologas Donatas Valiukas.
Palangos verslininkai vasaros, tikina, šiemet taip ir nesulaukę, bet jau stebi, kad rugsėjį žmonės plūsta į kurortą ir savaitei, ir dešimčiai dienų. Pasak viešbučio „Palangos Žuvėdra“ vadovo, pirmąjį rudens mėnesį atvykti linkę senjorai, taip pat „darbostogų“ dalyviai.
„Šiai dienai jau du trečdaliai viešbučio yra rezervuota. Akivaizdžiai matosi, kad žmonės net ir savo atostogas kai kurie nusikėlė į rugsėjį, tad manome, jog rugsėjis ištemps vasarą, ko nepavyko surinkti karštuoju sezonu, tai prilaižysim per rudenį“, – dalijasi viešbučio „Palangos žuvėdra“ vadovas Kristupas Šliogeris.
Orai dar palepins
Klimatologai ir sinoptikai sako: pirmosios dienos dar vasariškai palepins – temperatūra gali siekti iki 27 laipsnių šilumos.
„Šis rugsėjis prognozuojamas pusantro laipsnio šiltesnis už lietuvišką, standartinį rusgėjį. Tikrai nebus taip šilta, kaip praeitais ar net užpraeitais metais. Kritulių prognozuojama šiek tiek daugiau – apie 10–15 procentų už įprastines daugiametes normas“, – tegia D. Valiukas.
„Kai kur palis ir gali smarkiai palyti, bet vėliau įsivyraus geresni orai, nes atvyks anticiklonas, tai bus šilta. Įsivyravus anticiklonui naktys bus vėsios – apie 5–10 laipsnių apytiksliai“, – teigia sinoptikas Janas Vaitkevičius.
Daugiau apie tai, kokie orai laukia rudenį, žiūrėkite aukščiau esančiame video.