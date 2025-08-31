Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę: štai kokie orai užklups

Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Pirmadienį be žymesnio lietaus. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.
Antradienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
