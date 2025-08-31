Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai skelbia naujausią orų prognozę: štai kokie orai užklups

2025-08-31 08:18 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-08-31 08:18

Sinoptikai dalijasi naujausia prognoze ir vardija, kokių orų sulauksime artimiausiomis dienomis.

Asociatyvi (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
28

Sinoptikai dalijasi naujausia prognoze ir vardija, kokių orų sulauksime artimiausiomis dienomis.

REKLAMA
0

Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Pirmadienį be žymesnio lietaus. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 29 d. šalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, iki 8 cm per parą.

REKLAMA

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orų prognozė BNS Foto
Sinoptikai siunčia naujausią žinią: štai ko sulauksime
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Naujausia sinoptikų prognozė: štai kokie orai bus kitą savaitę (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų