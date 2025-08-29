Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikė perspėja, kokius orus savaitgalį atneš ciklonas „Thomas“

2025-08-29 10:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 10:15

Garsi sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad trumpam lepinti pradėjęs saulėtas anticiklonas traukiasi, o iš vakarų artėjantis ciklonas „Thomas“ jau savaitgalį atneš lietų, perkūniją ir rūkus, tačiau šilti orai daug kur nesitrauks – vėsiau bus tik vakarinėje šalies dalyje.

Garsi sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigia, kad trumpam lepinti pradėjęs saulėtas anticiklonas traukiasi, o iš vakarų artėjantis ciklonas „Thomas" jau savaitgalį atneš lietų, perkūniją ir rūkus, tačiau šilti orai daug kur nesitrauks – vėsiau bus tik vakarinėje šalies dalyje.

Pasak specialistės, anticikloną keičia ciklonas „Thomas“, kuris per Lietuvą atneš lietų ir vėsesnius orus.

„Trumpam sausesnius ir šiltesnius orus atnešęs anticiklonas traukiasi į rytus. Jau šiąnakt Baltiją su atmosferos frontų sistema pasieks ciklonas, vardu „Thomas“ – naktį šiltasis atmosferos frontas mus užkabins, rytoj šaltasis per Lietuvą keliaus, šiek tiek lietaus atneš ir trauksis į šiaurės rytus“, – rašė ji.

Sinoptikės nuomone, savaitgalį lis, vietomis su perkūnija, bet išliks šilta, o vakarų Lietuvoje kiek vėsiau, naktimis dažnai susidarys rūkai.

„Šeštadienį banguotas atmosferos per Lietuvą nutįs, jau turėtų daugiau palaistyti. Palis ir sekmadienį, gausiau naktį, o dieną jau su perkūnija.

Nors vis palis, šiluma nesitrauks, dienomis bus šilta, kai kur ir gerokai,, tik vakariniam pakraštyje bus kiek vėsiau. Naktys irgi bus šiltesnės, tik rūkai dažnai nusidrieks“, – teigė E. Latvėnaitė

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose gana gausiai. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 13–18°C, vėsiausia šiaurėje, šiaurės rytuose, dieną 26–30°C, karščiausia pietiniuose rajonuose, vėsiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke 20–25°C. 

Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį palis, daugiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose, vietomis rūkai nusidrieks, rytą ir dieną protarpiais palis, vakare vakariniuose rajonuose gausokai. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, rytiniuose rajonuose pietryčių 6–11 m/s. Naktį 13–18°C, dieną 23–28°C, šilčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose.

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d., protarpiais su perkūnija palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose, dieną daugiausia rytinėje, šiaurės rytinėje pusėje. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 15–17°C, dieną 21–26°C.

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 20–25°C, pietiniuose rajonuose iki 26°C.

Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija nulis, vakare gausiau ir su trankesne perkūnija vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 23–28°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.

Trečiadienį, rugsėjo 3 d., protarpiais, su perkūnija palis, daugiausia dieną, vietomis gausokai. Vėjas nepastovus 3–7 m/s, Naktį 15–18°C, dieną 21–26°C, vėsiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.

Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d., protarpiais, su perkūnija palis, naktį kai kur gausokai. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 20–24°C.

Penktadienį, rugsėjo 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną protarpiais, su perkūnija nulis. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 21–26°C.

