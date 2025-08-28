Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija dalijasi geromis žiniomis: „Orai bus puikūs“

2025-08-28 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 18:00

Sinoptikas Naglis Šulija tvirtina, kad savaitės pabaigoje orai džiugins – lauks vasariška šiluma.

Šeima. BNS Foto

Sinoptikas Naglis Šulija tvirtina, kad savaitės pabaigoje orai džiugins – lauks vasariška šiluma.

0

Artimiausią naktį dauguma šiandien atsiradusių debesų sutirps ir pranyks, tačiau šalies vakaruose kai kur gali ir palynoti; dieną debesuotumas įvairus, šalies vakaruose vietomis palis, kai kur lietus gali būti smarkus, gausus ir su perkūnija.

Artimiausia naktis bus labai šilta – paryčiais vyraus 16–18 laipsnių šilumos, o prie jūros vyraus 18–20. Dieną bus nuo 25–26 laipsnių šiaurėje iki 28–29 pietuose, čia kur nors gali būti ir iki 31, tačiau vakariniuose rajonuose vyraus 22–24 laipsniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitaip tariant, orai bus puikūs“, – tvirtina sinoptikas.

Debesuotumas bus nepastovus ir įvairus, vietomis, daugiausia šalies vakaruose, numatomas neilgai trunkantis lietus, dieną kai kur smarkus ir su perkūnija. Naktį atvės iki 16–18, vakaruose 18–20 laipsnių, dieną bus nuo 25 laipsnių šiaurėje iki 29, kai kur 31 karščio pietuose, šalies vakaruose 22–24 laipsnių.

Šeštadienį vietomis trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 16–18 laipsnių šilumos, dieną vyraus 21–23, šalies rytuose 25–27, kai kur 29 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas vasariškas lietus, kai kur su perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 15–17, aukščiausia dieną 22–24 laipsniai šilumos.

Ką gi, savaitės pabaigoje bus šilta, kai kur net karšta, o kitą savaitę vėsu irgi nebus“, – sako N. Šulija.

Orai Europoje

Nemaža aukšto slėgio sritis rytoj lems orus Europos rytuose. Kitur, taip pat ir Baltijos apylinkėse, slėgis bus žemas.

Didelis saulėtų orų plotas bus piečiau Lietuvos. Kitur dangų dengs debesys, kai kur stori ir vandeningi.

Karšta ar bent jau šilta rytoj bus tarp Adrijos, Kaspijos ir Baltijos jūrų. Kitur geriausiu atveju bus tiktai vidutiniškai šilta.

Romoje rytoj pils lietus ir bus 27 šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir 26 laipsniai, Paryžiuje debesuota, lietus ir 21 laipsnis, Londone tik debesuota ir šils iki 20; Berlyne debesuota, lietinga ir taip pat 20, Varšuvoje palis ir bus iki 33 laipsnių karščio.

