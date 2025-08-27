Lenkų orų modeliai rodo – vasaros pabaiga Lietuvoje džiugins: štai kur šils labiausiai

Lenkijos orų modeliai rodo, kad ketvirtadienį ryte Vilniuje termometrai rodys 12,7 laipsnio, per pietus – 13,9, o vakare šiluma šoks iki 22,2 laipsnio. Kaune oras sparčiau šils – ryte bus 13,9, dieną 21,1, o vakare jau 22,7 laipsnio šilumos.
Klaipėdoje ryte laukia 13,7 laipsnių šiluma, per pietus ji pakils iki 19,5, o vakare sušils iki 21,5 laipsnių. Vietomis, pavyzdžiui, Šiaulių rajone, ryte bus numatomas nedidelis lietus.
Temperatūra penktadienį kils dar šiek tiek aukščiau
Penktadienį Vilniuje temperatūra kils dar aukščiau – ryte bus 16,9 laipsnio, per pietus šils iki 24,4, o vakare išliks maloni 23,4 laipsnių šiluma. Kaune diena taip pat bus šilta: ryte 17,5, per pietus 23,2, vakare 20,5 laipsnio.
Klaipėdoje penktadienis bus kiek vėsesnis – ryte 17, dieną 18,2, o vakare 18,1 laipsnių šilumos. Apie 14 val. uostamiestyje yra prognozuojamas ir nedidelis lietus.
Remiantis lenkų orų modeliais, prognozuojama, kad savaitės pabaigoje Lietuvoje įsitvirtins šiltesni orai, tačiau lietus vietomis ir toliau primins apie vasariškai permainingą klimatą.
Sinoptikės pastebėjimai
Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniame tinkle „Facebook“ dalinasi, kad artimiausiomis dienomis sulauksime malonių ir sausų orų. Visgi artėjant savaitgaliui, per Lietuvą su atmosferos frontų debesimis keliaus ciklonas, tad vietomis turėtų palyti. Visgi orai išliks šilti ir malonūs, o kai kur turėtų šilti ir iki 29 laipsnių šilumos.
E. Latvėnaitė praneša, kad jau šiandien Lietuvą pasiekė ramaus ir sauso anticiklono Mareike šiaurinė dalis. Bus kiek šilčiau, dieną vyraus apie 17 – 19 laipsnių šilumos.
Dar šilčiau turėtų būti ketvirtadienį, plūstelėjus šiltesniam orui iš pietų, tai pat nenumatoma kritulių.
Tiesa, E. Latvėnaitė priduria, kad tarp Islandijos ir Didžiosios Britanijos esantis buvęs tropinis ciklonas savo pietine dalimi vis labiau brausis į Europą, todėl susidarys nauji ciklonai. O vienas jų jau penktadienį pasieks ir Baltijos regioną.
„Lėtai per Lietuvą [ciklonas] keliaus ir su savimi atmosferos frontų debesis tempsis. Tad vėl palis, gausiau penktadienį ir šeštadienį. Sausesni turėtų būti sekmadienis ir pirmadienis“, – rašo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +6 – +11 °C, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, Kuršių nerijoje +12 – +14 °C, dieną +21 – +26 °C.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +12 – +17 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas pietų, pietryčių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +25 – +29 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose +22 – +24 °C.
Sekmadienį, rugpjūčio 31-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija gali palyti. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +22 – +26 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį ir rytą be ženklesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkai, įdienojus protarpiais palis, vakare kai kur galimas gausesnis lietus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +13 – +16 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!