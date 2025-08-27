Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Lidl“ įspėja šių miestų gyventojus – netrukus laukia svarbūs pokyčiai: parduotuvės dirbs kitaip

2025-08-27 12:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 12:46

 Prekybos tinklas „Lidl“ praneša, kad nuo rugsėjo keisis darbo laikas dalyje parduotuvių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Palangoje, Panevėžyje, Molėtuose, Marijampolėje ir Kretingoje.

LIDL

 Prekybos tinklas „Lidl“ praneša, kad nuo rugsėjo keisis darbo laikas dalyje parduotuvių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Utenoje, Palangoje, Panevėžyje, Molėtuose, Marijampolėje ir Kretingoje.

0

Skelbiama, kad Palangoje esančioje „Lidl“ parduotuvėje nuo rugsėjo 1 d. įsigalios naujas darbo laikas – ji dirbs nuo 8 iki 22 val. Taip pat dar 21-oje prekybos tinklo parduotuvėje darbo laikas pasikeis nuo rugsėjo 15 d.

Rudenį ir žiemą dalies parduotuvių darbo laikas sutrumpės valanda vakare – vietoj 23 val., parduotuvės baigs darbą 22 valandą. Taip pat kai kur parduotuvės darbą pradės valanda vėliau ryte – vietoj 7 val., jos atsidarys 8 val. ryte.

„Rudenį kiek keičiasi mūsų apsipirkimo įpročiai – aktualiau tampa apsipirkti po darbo, taip pat sumažėja klientų srautai kurortiniuose miestuose“, – pranešime cituojamas „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 82 „Lidl“ parduotuvės 29 šalies miestuose. 

