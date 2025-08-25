Netrukus brangs dar viena lietuvių mėgstama prekė: priežastis – neeilinė

Drastiškus pokyčius obuolių ūkiuose neseniai pastebėjo SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas, kuris savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo, kad šiemet Lietuvoje prognozuojamas 90 proc. mažesnis obuolių derlius nei lygiai prieš metus.
„Pavyzdys, kokie būna svyravimai žemės ūkio sektoriuje. Šiemet Lietuvoje prognozuojamas 90 proc. mažesnis negu prieš metus obuolių derlius.
Tokią prognozę rodo Pasaulinė obuolių ir kriaušių asociacija (jai duomenys turbūt atsiunčia atitinkamų šalių asociacijos), apie panašius pokyčius šiandien kalba žiniasklaidoje ir patys augintojai“, – dalijosi ekonomistas.
Jis pabrėžė, kad tai reiškia didelius nuostolius šiam verslui bei kur kas didesnes obuolių kainas artėjančiu šaltuoju laikotarpiu.
„Net jei ir pokytis nebus toks didelis, tai reiškia didelius nuostolius šiam verslui, o vartotojams – didžioji dalis obuolių parduotuvėse bus iš Lenkijos.
Nors Lenkijoje prognozuojamas geresnis negu pernai derlius, bent didmeninės kainos Lenkijoje kažkodėl yra irgi labai paaugusios ir perlipusios 1 eurą už kilogramą (>50 proc. per metus).
Tikėtina, kad kainos, pradėjus skinti obuolius Lenkijoje, sumažės, bet Lietuvoje importuojami obuoliai ateinančiu šaltuoju laikotarpiu bus gerokai brangesni negu pernai“, – atkreipė dėmesį T. Povilauskas.
Taigi, ko iš tikro gali tikėtis obuolių mėgėjai?
Prastos prognozės Lietuvai
Pasaulinės obuolių ir kriaušių asociacijos duomenimis, iš 20 tirtų ES valstybių, net 11-oje obuolių derlius šiemet bus mažesnis, nei pernai.
Didžiausi pokyčiai numatomi būtent Lietuvoje, kur prognozuojamas 89 proc. derliaus sumažėjimas, lyginant su 2024 m. derliumi.
Taip pat obuolių derliaus sumažėjimas numatomas Italijoje (3 proc.), Ispanijoje (8 proc.), Rumunijoje (10 proc.), Portugalijoje (3 proc.), Graikijoje (27 proc.), Vengrijoje (52 proc.), Kroatijoje (27 proc.), Slovėnijoje (40 proc.), Slovakijoje (11 proc.) ir Latvijoje (25 proc.).
Patvirtino ir obuolių augintojai
Dzūkijoje veikianti įmonė „Luksnėnų sodai“ patvirtino, kad dėl šiemet siautėjusių pavasarinių šalnų prarado didžiąją dalį obuolių derliaus.
„Šiais metais, pavasarinėms šalnoms, smogus visu pajėgumu, mes netekome virš 90 proc. planuoto derliaus.
Ant medžių po šalnų liko tik keletas obuolių. Skaičiavome obuolius eilėje, tai per 100 m ilgio eilę radome 60 vnt. obuolių. Kai, kitais, gerais metais, iš eilės skindavome tonomis obuolius“, – komentavo „Luksnėnų sodai“.
Skaniais obuoliais garsėjanti įmonė pasidalijo, kad bandė apsaugoti derlių ir pavasarinių šalnų metu degino laužus, purškė vandenį, tačiau kai temperatūros pasiekė beveik 10 laipsnių šalčio, jokios apsaugos priemonės nepadėjo.
Anot „Luksnėnų sodų“, šiemet šalčių visos veislės neatlaikė vienodai, o labiausiai kliuvo toms, kurios buvo dar net nepražydę.
Kiek anksčiau „Aukštikalnių sodų“ Pasvalio rajone šeimininkas Arvydas Paškevičius su portalu tv3.lt dalijosi, kad nors ant jaunų obelaičių yra po kelis obuolius, tačiau visi jie pažeisti krušos.
„Per 30 metų darbo stažo soduose tokios krušos, tokių ledų didumo nėra buvę pas mus. Praktiškai turim sudaužyta 100 procentų. Vienas kitas obuoliukas kaba, bet ir tas pats sudaužytas“, – teigė bendrovės vadovas.
Beveik 190 hektarų sodą kruša nusiaubė birželio pabaigoje. Tačiau, pasak patyrusio augintojo, dar iki krušos šį pavasarį itin daug žalos pridarė ir šalnos. Galima sakyti, kad pernakt ūkininkas prarado visų metų triūsą.
„Buvo paskutinė šalnos naktis ir išeidama šalna išsinešė ir mūsų derlių. Šiais metais gana gražiai žydėjo, visas sodas baltas, gražus buvo, o po šalnos nurudavo, nusiminė, kaip ir mes“, – sakė A. Paškevičius.
Po šalnos ūkininkas dar vylėsi skinti bent 10 procentų obuolių derliaus. Deja, kruša sudaužė ne tik obuolius, bet ir paskutinę viltį. O vidurvasarį dar prisidėjo ir nesibaigiantys lietūs.
„Viso pasaulio orai baigia iš proto išeiti, tai ir pas mus atsiliepia. Jeigu žiūrėtume nuo birželio iki rugpjūčio pirmos dienos, per du mėnesius mes kažkur nepilnai apie 6 mėnesių normą lietaus turim“, – kalbėjo augintojas.
Tad, kaip tikina ūkininkas, šiais metais teks ne skinti, o ieškoti obuolių ant medžių. Viliasi bent 5 procentus įprasto derliaus surinkti.
„Į saugyklas, ko gero, nebus dedamų obuolių. Viskas, kas matosi, tai bus į perdirbimą. Viskas yra tiek sudaužyta, kad baisu“, – sakė A. Paškevičius.
Gali turėti įtakos kainoms
Kadangi dėl stiprių šalnų šiemet ne visi žmonės užsiaugino savo obuolių, tai reiškia, kad norint šių vaisų jiems reikės juos pirkti. Tačiau net ir patys augintojai jų turi kur kas mažiau, o tai gali reikšti, kad teks daugiau importuoti bei pasikeis kainos.
Kiek anksčiau portalas tv3.lt dalijosi, kad uogų ir vaisių augintojai skelbė, kad gegužę užklupusios šalnos gerokai „apkandžiojo“ derlių.
Kai Lietuvoje buvo paskelbta ekstremalioji padėtis, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) tikslių ūkiuose patirtų nuostolių įvardyti negalėjo, tačiau preliminariais ministerijos ir vietos savivaldybių vertinimais, kai kuriuose regionuose sunaikinta iki 50–90 proc. derliaus priklausomai nuo žemės ūkio kultūros, o kai kuriose vietovėse – iki 100 proc. uogų ir vaisių derliaus.
„Rimi“ Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus vadovė Dalia Čenkienė dalijosi, kad dalis Lietuvos ūkių stipriai nukentėjo nuo šalnų, kai kur nušalo 90 proc. žiedų. Taip pat vėliau birželio mėnesį buvusios audros, krūša pažeidė ir likusius obuolius, todėl lietuviškų obuolių šiemet gauti bus sunkiau.
Tuo metu prekybos tinklo „Iki“ Komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pabrėžė, kad lietuviškų obuolių sezonas dar tik prasidės, tačiau jau jaučiama, kad šių gėrybių kainos gali būti aukštesnės.
„Lietuviškas obuolių derlius dar tik prasidės, tačiau ūkiai jau teigia, kad šiais metais derlius prastas, obuolių bus mažiau, o tai gali turėti įtakos ir tiekimo kainoms“, – nurodė G. Kitovė.
Tiesa ji ramina, kad lietuviškų obuolių mėgėjams jaudintis nereikėtų, nes lentynose jų tikrai bus. Visgi, tokiais atvejais, kai derlius yra kur kas mažesnis, prekybos tinklai yra priversti atsigabenti didesnius prekių kiekius iš užsienio.
G. Kitovė pabrėžė, kad dažniausiai obuolius „Iki“ prekybos tinklas atsiveža iš kaimyninės Lenkijos, taip pat, yra rūšių, kurios gali keliauti iš Italijos, Austrijos ar Balkanų šalių.
Šiuo metu „Iki“ parduotuvėse kilogramą obuolių pigiausiai galima įsigyti už 1,39 euro.
„Maxima“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento laikinoji direktorė Snieguolė Valiaugaitė atkreipė dėmesį, kad kainų pokyčius komentuoti dar anksti, kadangi lietuviškų obuolių sezonas nėra prasidėjęs.
Visgi galimo kainų kilimo S. Valiaugaitė neneigia.
„Šviežių lietuviškų gėrybių kainas didele dalimi nulemia oro sąlygos, tad jei derlius yra prastesnis, natūraliai gali kilti ir produkto kaina. Įtakos kainoms taip pat turi ir paklausos bei pasiūlos santykis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Kuo didesnis produkcijos kiekis pasiūlomas rinkai, tuo mažesnę kainą pavyksta suderėti su augintojais. Iš augintojų jau sulaukiame žinių, kad šiųmetis derlius bus menkesnis nei praėjusių metų“, – komentavo „Maxima“ atstovė.
Be vietos augintojų gėrybių, savo pirkėjams prekybos tinklas taip pat siūlo obuolių, atkeliaujančių iš Italijos, Lenkijos, Belgijos.
Anot S. Valiaugaitės, palyginti su praėjusiais metais, iš užsienio atvežamų obuolių kainos yra gana ženkliai pakilusios. Šį pokytį lėmė prastesnis obuolių derlius kaimyninėje Lenkijoje, iš kurios sezono metu atkeliaujančių obuolių prekybos tinklas parduoda daugiausiai.
„Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė išskyrė, kad „Lidl“ šiuo metu siūlo tiek lietuviškus obuolius, tiek importuotus iš Lenkijos bei Italijos.
Pigiausia obuolių kaina už kilogramą šiuo metu siekia 1,19 euro.
Nepaisant to, kad šiemet ir yra prognozuojamas mažesnis lietuviškų obuolių derlius, „Lidl“ savo pirkėjams siūlys galimybę rinktis tiek iš lietuviškų, tiek iš importuotų obuolių asortimento. Panaši tendencija pastebima ir kitose kategorijose – šiltnamio daržovėse, salotose, uogose.
