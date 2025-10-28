Atvykęs susitikti su gyventojais, Remigijus Žemaitaitis sulaukė „siurprizo“: štai kaip pasitiko

„Telšių Žinios“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kas įvyko, kai R. Žemaitaitis bibliotekoje susitiko su gyventojais.
Lietuvos jaunimas protestuoja prieš Žemaitaitį
Į susitikimo salę atėję jaunuoliai laikė plakatus su užrašais „Nemuno sutema“, „Čia kaip ir Niujorke – niekas nelaukė“, „Žemaitija ne žemaičiui“ bei kitais kūrybiškais šūkiais.
Kai kurie plakatai buvo su piešiniais, perteikiančiais ironiją ir kritiką. Viename iš jų pavaizduotas klouno motyvas su užrašu „Nemuno dešra“, kitame – raudonas obuolys su įsiraususia kirmėle, vaizduojantis Lietuvą ir R. Žemaitaitį.
„Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais Telšiuose bibliotekoje aptemdė jaunimo piketas“, – priduriama prie įrašo socialiniame tinkle.
