  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atvykęs susitikti su gyventojais, Remigijus Žemaitaitis sulaukė „siurprizo“: štai kaip pasitiko

2025-10-28 16:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 16:32

Spalio mėnesį bibliotekoje Telšiuose vykusį „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais paženklino netikėtas jaunimo pasirodymas – kelių jaunuolių grupė surengė tylų piketą, išreiškiant nepasitenkinimą politiko veikla ir viešais pasisakymais. 

Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Telšių Žinios)
10

Spalio mėnesį bibliotekoje Telšiuose vykusį „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais paženklino netikėtas jaunimo pasirodymas – kelių jaunuolių grupė surengė tylų piketą, išreiškiant nepasitenkinimą politiko veikla ir viešais pasisakymais. 

84

„Telšių Žinios“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kas įvyko, kai R. Žemaitaitis bibliotekoje susitiko su gyventojais.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remigijus Žemaitaitis
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Remigijus Žemaitaitis

Lietuvos jaunimas protestuoja prieš Žemaitaitį

Į susitikimo salę atėję jaunuoliai laikė plakatus su užrašais „Nemuno sutema“, „Čia kaip ir Niujorke – niekas nelaukė“, „Žemaitija ne žemaičiui“ bei kitais kūrybiškais šūkiais.  

Kai kurie plakatai buvo su piešiniais, perteikiančiais ironiją ir kritiką. Viename iš jų pavaizduotas klouno motyvas su užrašu „Nemuno dešra“, kitame – raudonas obuolys su įsiraususia kirmėle, vaizduojantis Lietuvą ir R. Žemaitaitį.  

„Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais Telšiuose bibliotekoje aptemdė jaunimo piketas“, – priduriama prie įrašo socialiniame tinkle.

 

 

 

 

Jaunimas mitinguoja
Jaunimas mitinguoja
2025-10-28 17:01
" Niekas tavęs žemaitaiti čia naelaukė" - plakatai. O susirinko pilna salė paklausyti ką Žemaitaitis pasakys. Galai nesueina - laukia tūkstantis žmonių susitikimo ir trys Laisvės partijos nariai mitinguoja
Atsakyti
Negražu jaunime
Negražu jaunime
2025-10-28 16:53
Nepatinka Žemaitaitis - nebalsuoji už jį, Kokia problema ? Čia kaip Vycka iš Šalčinykų - jo merga Liusia išėjo pas Vladislovą, nes Vycka daug vodkės gėrė. Tada Vycka iš pykčio prie Liusios namų surengė mytingą. sakė - Liusia ku..r..va
Atsakyti
Man nepatinka gėjai
Man nepatinka gėjai
2025-10-28 16:58
ir lezbietės. Nu nepatinka. Jei pabandyčiau protestuoti prieš "Dievo ir bažnyčios vadinamus iškrypėlius " - gaučiau baudą ar net kalėjimo. DEMOKRATIJA vadinasi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (84)
