„Nemuno aušros“ vicepirmininkas įvardijo, kur ieškos naujojo kultūros ministro: „Ministerija yra visos Lietuvos“

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Nuolatinio kultūros ministro Lietuva neturi jau ketvirta savaitė. Ir nors socdemai sako ją perėmę ir dabar patys ieško galimo kandidato, protestuojantys kultūrininkai tokiomis kalbomis netiki.
„Panašu, kad ji šiuo metu yra numesta ir tikrai neperimta iš „Nemuno aušros“, – sakė režisierius Aleksandras Špilevojus.
Kad koalicijos partneriai kalba skirtingomis kalbomis, toli žvelgti nereikia. Kol kultūrininkai protestuoja, į Vyriausybę renkasi valdančiųjų partijų atstovai. Jie atvyko į koalicinę tarybą.
„Aš manau, kad ji priklauso socialdemokratams, todėl kad „Nemuno aušra“ nesugeba surasti tinkamo ministro“, – komentavo socialdemokratė Rasa Budbergytė.
„Ministerija yra visos Lietuvos, tai visi kartu ir ieškosime to ministro“, – aiškino „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius.
Socialdemokratai ministeriją iš „Nemuno aušros“ tariamai perėmė prieš daugiau nei dvi savaites. Aušriečiai sako, kad jokių pokyčių nėra.
„Nemačiau, kad būtų papildomas susitarimas, kad Kultūros ministerija ar dar kažkas pasikeitė“, – tikino R. Puchovičius.
Nežino, kas taptų naujuoju kultūros ministru
Tad tokį nesusikalbėjimą stebintys kultūrininkai įteikia premjerės atstovui pluoštą pasirašiusiųjų žmonių pavardžių, kurie prieštarauja, kad „Nemuno aušra“ bent koją įkeltų į Kultūros ministeriją.
Tuo metu Vyriausybės vadovei I. Ruginienei bent vieną vardą ir pavardę, kas galėtų tapti naujuoju ministru, vis dar sekasi sunkiai įvardinti.
Vyriausybę bėdos persekioja ne tik danguje, kur skraido balionai su cigaretėmis, bet ir ant žemės, kur dvi ministerijos vis dar neturi savo vadovų.
„Mes padarėme klaidą atiduodami kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“, – tvirtino R. Budbergytė.
Niekaip šio klausimo negebantys išspręsti socdemai jau erzina ir kitus koalicijos partnerius.
„Iš tikrųjų, tas susiskaldymas jau pasiekė viršūnę“, – sakė valstietė Ligita Girskienė.
Socialdemokratai sako tikėjosi, kad dar per šią koalicinę tarybą pasakyti „Nemuno aušrai“, kad dabar kultūros ministerija yra socdemų rankose. Bet lyg tyčia, vėl nepavyko. Sako, kad neužteko laiko.
„Žinokite, tikrai pritrūkome laiko“, – komentavo R. Budbergytė.
Taip pat koalicijos taryboje nepasirodė ir R. Žemaitaitis.
„Jis kažkaip neaktualizavosi šiandien“, – teigė pastaroji socialdemokratė.
Ir galiausiai – kitų problemų, pasak socdemų, šalyje netrūksta.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: