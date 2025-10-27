Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vyriausybė siūlo nekeisti akcizų didinimo plano, bet žada ieškoti kompromiso su „valstiečiais“

2025-10-27 12:56 / šaltinis: BNS
2025-10-27 12:56

Vyriausybei siūlant nekoreguoti ankstesnės valdžios sudaryto tabako ir alkoholio akcizų didinimo plano, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog dėl šių akcizų spartesnio didinimo dar bus tariamasi, kad būtų atliepti koalicijos partnerių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lūkesčiai.

Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

Vyriausybei siūlant nekoreguoti ankstesnės valdžios sudaryto tabako ir alkoholio akcizų didinimo plano, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, jog dėl šių akcizų spartesnio didinimo dar bus tariamasi, kad būtų atliepti koalicijos partnerių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lūkesčiai.

REKLAMA
0

„Valstiečiams“ šitie akcizai yra labai svarbūs, manau, kad tikrai šnekėsime, bandysime rasti kompromisą, kažką susitarti (dėl akcizų tabakui ir alkoholiui didinimo – BNS). Kad tikrai būtų atliepta tai, kas partijai svarbu“, – pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jie turi pastabų, savo matymą, išdėstė jį labai gražiai, logiškai“, – kalbėjo jis.

K. Vaitiekūnas sakė, kad šiuo metu 2026 metų valstybės biudžeto projekte neketinama sparčiau didinti akcizų tabakui ir alkoholiui, nei Seimas nusprendė pernai vasarą. Dar ankstesnės kadencijos parlamentas priimdamas Valstybės gynybos fondą nusprendė 2025–2027 metais padidinti šiuos akcizus, siekiant surinkti daugiau lėšų krašto apsaugai.

REKLAMA
REKLAMA

Didinti akcizą tabakui, alkoholiui ir elektroninėms cigaretėms bei jų priedams numatyta naujosios valdančiosios socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir LVŽS koalicijos sutartyje.

REKLAMA

„Valstiečių“ pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė yra sakiusi, jog LVŽS laikosi pozicijos, kad tabako, alkoholio ir elektroninių cigarečių akcizai gali būti keliami sparčiau, taip didinant valstybės biudžeto pajamas.

Derasi dėl didesnio finansavimo pedagogams, pareigūnams, kultūrai

Paklaustas apie galimybes numatyti spartesnį atlyginimų augimą dabar numatytu didinimu nepatenkintiems švietimo darbuotojams bei pareigūnams, ministras pabrėžė, jog dėl to derybos tęsiasi.

REKLAMA
REKLAMA

„Kolektyvinę sutartį bus bandoma atliepti, bus deramasi. Manau, kad kompromisą rasim“, – sakė K. Vaitiekūnas.

„Reikia surasti šaltinius, iš kur finansuoti, arba iš kitų sričių atimti finansavimą“, – pridūrė jis.

Tuo metu socialdemokratų valdybos narė Rasa Budbergytė kalbėjo, jog koalicijos partneriai tarėsi, kaip rasti papildomų šaltinių labiau didinti žmonių pajamas ne tik švietimo ir teisėsaugos srityse, bet ir sveikatos apsaugos, kultūros: „Sektorius, kuriuose stygius pinigų.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji pridūrė, jog premjerė Inga Ruginienė koalicijos susitikime pažadėjo „padaryti viską“, jog didėtų finansavimas kultūrai.

„Atrasime lėšų. Ir kalbėjome apie tuos šaltinius, kaip jie atsirastų ir nenukeliautų į kitus sektorius, kuriems, galbūt, nėra tokio būtinumo. O kultūros sektorius tikrai susiduria su akivaizdžiomis spragomis. Sakykime, ta pati Čiurlionio paroda Japonijoje“, – sakė R. Budbergytė.

REKLAMA

2026-ųjų valstybės biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos. Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.

I. Ruginienė bei K. Vaitiekūnas yra sakę, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas ir tai yra normali praktika. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų