Suskaičiavo, kiek kitąmet brangs cigaretės, alus, vynas ir degtinė – Aurelijus Veryga džiaugiasi

Verslininkai reikalauja būsimąją premjerę Ingą Ruginienę mažinti biurokratiją, ką jos pirmtakas Gintautas Paluckas prisižadėjo, bet neįvykdė.
Įvardijo branginimo planą
Naujieji valdantieji tariasi keisti Ingridos Šimonytės vyriausybės nustatytą alkoholio ir rūkalų branginimo planą. Tad kitąmet cigarečių pakelis gali pabrangti daugiau nei 20 centų, 0,5 litro alaus daugiau nei 3 centais, vyno – daugiau nei 13 centų, o degtinės daugiau nei 25 centus.
„Nepaisant akcizų didėjimo, įperkamumas auga, nes gyventojų pajamos auga daug ženkliau negu auga akcizas arba kaina. Tai lemia didesnį prieinamumą. Šie akcizai leidžia surinkti daugiau lėšų į biudžetą ir mažinti šių produktų vartojimą“, – teigia, valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryga.
„Pažiūrėsime, kiek dar turime erdvės keliant akcizus alkoholiui ir rūkalams. Reikia peržiūros, mūsų biudžetas išgyvena įtampas“, – teigia Inga Ruginienė.
„Alkoholio akcizui yra 3 metų planas, kiek gali kilti, didinti nematau pagrindo, Lenkijoje keičiasi mokestinė tvarka, gali būti, kad Lenkijoje kils“, – teigia „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Šešėlinė prekyba
Naujųjų valdančiųjų planus dar labiau didinti mokesčius nei nusprendė G. Palucko vyriausybė, verslo atstovai kritikuoja ir perspėja, kad neatsakingas akcizų didinimas gali turėti priešingas pasėkmes – ieškodami pigesnių prekių juodojoje rinkoje ar užsienyje, lietuviai jų gali Lietuvoje nusipirkti mažiau ir taip valdžiai nepavyks surinkti suplanuotų valstybės ir gynybos biudžetų.
„Didėja šešėlinė prekyba cigarečių produktais, praeitą savaitę uždarytas didžiulis fabrikas Kaune, kuris gamino įspūdingus falsifikuotų cigarečių kiekius, insitucijos praneša apie kontrabandos suaktyvėjimą. Būtų gerai nepilti žibalo į ugnį didinant akcizus tabakui“, – teigia Verslo konfederacijos atstovė Ineta Rizgelė.
Valdantieji tariasi, kaip papildomų milijonų eurų į biudžetą surinkti iš bankų, kurie pernai uždirbo rekordinį milijardo eurų pelną.
„Papildomai apmokestinti bankų kapitalą, turtą, bankų pelnai ir srautai akivaizdu, kad iš paskolų yra neadekvatus“, – teigia R. Žemaitaitis.
„Apmokestinimas galėtų būti pritaikomas bankų sektoriui, ten galėtų būti vienas iš lėšų šaltinių“ , – teigia A. Veryga.
Premjerė apie galimą mokesčių kėlimą bankams kalba atsargiau.
„Kalbėdami apie bankų solidarumo mokestį – kol kas tokių diskusijų nėra. Tai nebus artimiausi darbo planai“, – teigia I. Ruginienė.
I. Ruginienė iškart po priesaikos žada susitikti su verslo ir profesinių sąjungų atstovais ir aptarti jiems nerimą keliančius, galimus mokesčių pakeitimus.
