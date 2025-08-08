Ruginienė prakalbo apie pinigus, gyvenimą Grigiškėse ir persikėlimą į Vilnių: „Gyvenu kaip eilinis gyventojas – iš atlyginimo“

Apie tai ir dar daugiau – pokalbis su kandidate į premjeres naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“.
Kur jūs gyvenate šiuo metu, nes turto deklaracijoje yra nurodyta Grigiškėse, kuris priklauso jūsų vyrui? Tai kokia ten situacija?
Kodėl sodo namelis [nusijuokia]? Mes su vyru gyvename mūsų vyro tėvų namuose. Taip jau yra, kad vyro mama yra mirusi, likęs tėtis, kuris su mumis gyvena.
To namo nuosavybė yra per pusę padalinta: mano tėčio ir mano vyro. Jis buvo statytas labai seniai, aš džiaugiuosi, kad mes turėjome galimybę gyventi su tėvais ir dėl to galbūt ir atsakymas, kad mes neturime jokių paskolų.
Ar planuotumėte persikelti į Vilnių, jeigu tektų eiti į premjerės postą?
Ši diskusija yra sudėtinga, ypatingai su mano šeima, tas gyvenimas keičiasi greitai. Aš negaliu paneigti ir to fakto, kad su tuo persikėlimu yra susiję daugybė žmonių, darbuotojų, kurie dirba, kad premjeras galėtų veikti.
Pirmiausiai turiu galvoti apie darbuotojus ir suteikti jiems komfortiškas darbo sąlygas. Tai akivaizdu, kad kils per daug problemų, jei liksiu savo namuose.
<...> Šiai dienai, įvertinus visas aplinkybes, tai būtų valstybei pigiau ir tiek dėl kitų žmonių patogumo. Kad ir kaip man būtų sunku išvažiuoti iš savo namų, matyt, reiks keltis į kitą vietą.
Minėjote, kad jūsų vyras turi kelias įmones, kurios užsiima spaudos mašinomis, prekyba. Keliose įmonėse yra nurodyta, kad dirba tik po vieną asmenį, tačiau pelningai, kaip taip įmanoma?
Pelnas nedidelis. Tai yra smulkus vieno asmens verslas. Vyras dirba sau ir dėl to turbūt vienas žmogus [yra]. Manau, kad normalu, jei būtų didelė kažkokia korporacija, tai kiltų klausimų.
Tačiau, kai tai yra nedidelis verslas, kai žmogus pats sau susikūrė vietą ir dirba, tai kiekvieną Lietuvos pilietį skatinčiau taip daryti: sukurti įmonę, mokėti mokesčius, nesinaudoti kitomis verslo rūšimis ir formomis, lengvatinėmis formomis, bet sąžiningai mokėti mokesčius.
Jūs deklaravote, kad turite tik 45 tūkst. eurų (be sutuoktinio – red. pastaba). Esate antroje vietoje nuo galo iš Ministrų kabineto narių pagal turtą. Kaip gali žmogus ateiti į valstybės valdymą, kuris nėra galbūt susikūręs gerbūvio sau?
O kodėl jūs galvojote, kad aš nesusikūriau gerbūvio sau? Ir kas yra gerbūvis, reikėtų turbūt atsakyti. Pavyzdžiui, vienam žmogui sukaupti, sutaupyti 45 tūkst. eurų yra labai mažai, kitam žmogui tai yra visas didžiulis turtas, kurio gyvenime nėra susikaupęs.
Tai aš visą gyvenimą dirbau, gavau atlyginimą, ir dirbau iš atlyginimo pajamų ir toliau, greičiausiai, kad ir taip bus, man tiek pakanka pragyventi, aš esu laiminga. Labai tokios keistos abejonės, nes tarsi vieni politikai yra kritikuojami, kad jie milijonieriai, ir iš kur juos galėjo gauti, kaip tos pajamos atsirado.
Dabar aš susilaukiu, kas yra keista, kai gyvenu kaip eilinis gyventojas – iš atlyginimo, tarsi irgi daroma prielaida, kad kažką darau ne taip, bet irgi nesiskiriu niekuo nuo eilinio gyventojo.
Ką manote apie tolimesnį darbą su koalicija: su „Nemuno Aušra“, Remigijus Žemaitaitis susilaukė daug bėdų dėl antisemitinių pareiškimų, ar jums pakeliui su juo?
Pirmaiusia, spręskime problemas palaipsniui. Šiai dienai didžiulis prioritetas – su visa jėga sugrįžti prie Vyriausybės programos ir startuoti su testiniais projektais ir darbais rudenį, kai Seimas sugrįš.
Tam reikia turėti premjerą, Vyriausybę, pasitvirtinti ją ir programą. Šiaia dienai koalcija yra, tai darykime žingsnį po žingsnio. Ką mums reikia psidaryti, kam progos dar neturėjome, pasikalbėti su koalicijos partneriais, kas artimiausiu metu, manau įvyks.
Ar aiškėja, kaip atrodys naujoji Vyriausybės sudėtis? Ar keisis?
Dar labai ankstyvas klausimas. Vakar tik išgirdome žinią, kad man reikės formuoti Vyriausybę. Pirmiausia, turiu praeiti prezidento barjerą ir pasikalbėti su juo ir jei mane teiks Seimui, tada Seimas mane tvirtins. Ir tik tada prasidės Vyriausybės formavimas.
Turbūt vienas sudėtingiausių žingsnių – paskirti savo įpėdinį, jei tapsite premjere, į socialinės apsaugos ir darbo ministrus. Ar jau nujaučiate, kas jus pakeistų?
Aš savo galvoje turiu bent kelias pavardes. Kol su jais nepasikalbėjau, nenoriu pavardes atskleisti. Palaukime, kada ateis laikas, atvirai pasakysiu ir pristatysiu visą ministrų kabinetą.
Ar jus žeidžia aptarinėjimai [aprangos, išvaizdos], ką jūs išgirstate, skaitote viešoje erdvėje?
Nieko neskaitau, stengiuosi atsiriboti nuo įvairių komentarų, stengiuosi susikoncentruoti į darbus ir judėti į priekį.
Klausimas, ar gali būti, kad Lietuvos mokyklose grįšime vėl prie rusų kalbos, nes prasidėjus karui Ukrainoje mokyklose sumažinome?
Pirmiausia, tikrai siūlyčiau visiems paskaityti tekstą. Jis visiškai ne propagandinis, nereklamuojantis rusų kalbą, gal dėl to ir pasidalinau. Bet visi suprantame, kad ilgainiui ši kalba išvis išnyks ir mes einame prie to.
Labai suprantu, kad mano apsisprendimas kandidatuoti į premjero poziciją turi sukelti tam tikrų kalbų ir diskusijų viešojoje erdvėje. Matyt, tos tematikos yra, tam tikri dalykai – hiperbolizuojami.
Bet aš galvoju, kad, kaip jūs sakote, skeletai, turėtų būti atskleisti ir aš visiškai atvira ir tą pati pasakiau ir geriau dabar diskutuoti, negu vėliau tai atrodys visiškai kitokiu kontekstu.
Dėl ateities: kokia jūsų nuomonė, ar mes sugrįšime būtent prie rusų kalbos mokymo mokyklose, koks jis buvo anksčiau?
Mes nesugrįšime, rusų kalba nyksta ir ilgainiui išnyks. Tai tiesiog yra natūralus procesas, kadangi mes nieko nedarome, kad skatintume šį procesą <...> matau, kad vis mažiau vaikų pasirenka šią kalbą.
Praktiškai tai yra Vilniaus, Vilniaus regiono klausimas, nes Lietuvos mastu jau įsivyravo kitos kalbos. Tai, manau, mes kalbame apie ganėtinai trumpą laikotarpį, kuomet mes turėsime naujų (pvz., ispanų, latvių, lenkų) kalbų.
Kokios yra jūsų šaknys: kas jūs esate, iš kur ta tartis ir ta kalba?
Lietuvė aš esu, tam tikro ukrainietiško kraujo turiu, tą jau pasakiau, mano prosenelis turi graikiško kraujo. Tiek mano senelis, kuris buvo tremtinys, sugrįžęs iš Šiaurės į Lietuvą, kai tik tai buvo galima padaryti, ir dėl to mano šeima įleido čia šaknis: mano tėtis lietuvis, mama lietuvė.
Aš pati savo akcento negirdžiu, gal tai natūralu, bet aš esu tiksliųjų mokslų žmogus ir visada turėjau ten stipriausią pusę. Gali kritikuoti žmonės, vieną kitą klaidą [kalbėdama] gal ir darau, Vilniuje gimiau, čia augau, esu sovietinis vaikas. Šiame krašte buvo laikas, kai dvi kalbos vyravo, galbūt tai kilo iš to.
LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!