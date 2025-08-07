Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Inga Ruginienė pasipuošė išskirtine sage: štai už kiek galite nusipirkti tokią

2025-08-07 12:55
2025-08-07 12:55

Inga Ruginienė, kandidatė į ministro pirmininko poziciją, pasirodė su išskirtiniu aksesuaru, kuris krenta į akis. Įdomu, kur galima tokį įsigyti ir kiek jis kainuoja.

Inga Ruginienė (Nuotr. ELTA)

Inga Ruginienė, kandidatė į ministro pirmininko poziciją, pasirodė su išskirtiniu aksesuaru, kuris krenta į akis. Įdomu, kur galima tokį įsigyti ir kiek jis kainuoja.

27

Inga Ruginienė rugpjūčio 6 dieną pasirodė įsisegusi dailia, sidabrinės spalvos sagę, kuri primena gėlę ar augalą su daug nedidelių lapelių, į kuriuos įstatyti akmenukai – balti arba juodi. Įsegta sagė puikavosi ant moters suknelės, kairėje pusėje, o dėl jos dydžio neįmanoma jos nepastebėti.

Kokia kaina?

Nustebsite sužinoję, tačiau pasipuošti tokia sage, ko ne gali leisti sau kiekvienas. Sagės kaina siekia vos beveik 55 dolerius, o tai yra beveik 47 eurai. Tokį dailų aksesuarą galima užsisakyti internetu ir taip pat pasipuošti. Sidabro spalva tiks prie bet kokio drabužio ir bus lengvai derinama.

 

Lilė
Lilė
2025-08-07 13:16
Čmilytė su Šimonytė ir gi labai gražios ir elegantiškos, o Šimonytė dar ir pasižymi gražios bliuzelėm.Žurnalistai, kurie viską žino, galėtų parašyti kiek kainavo, ir kur pirko.Čmilytė labai dailios figūros, parašykit, ką valgo pusryčiams?
Džiolė
Džiolė
2025-08-07 13:01
Graži, inteligentiška moteris, protingo veido.Ne rusiškos išvaizdos.
gerai
gerai
2025-08-07 13:15
kad ne apie trusikus rasoma
