Inga Ruginienė pasipuošė išskirtine sage: štai už kiek galite nusipirkti tokią

Inga Ruginienė rugpjūčio 6 dieną pasirodė įsisegusi dailia, sidabrinės spalvos sagę, kuri primena gėlę ar augalą su daug nedidelių lapelių, į kuriuos įstatyti akmenukai – balti arba juodi. Įsegta sagė puikavosi ant moters suknelės, kairėje pusėje, o dėl jos dydžio neįmanoma jos nepastebėti.
Kokia kaina?
Nustebsite sužinoję, tačiau pasipuošti tokia sage, ko ne gali leisti sau kiekvienas. Sagės kaina siekia vos beveik 55 dolerius, o tai yra beveik 47 eurai. Tokį dailų aksesuarą galima užsisakyti internetu ir taip pat pasipuošti. Sidabro spalva tiks prie bet kokio drabužio ir bus lengvai derinama.
