TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė žada būti principinga, jei ministrams klausimų turėtų tarnybos: niekada kitaip nesprendžiau

2025-08-07 09:05 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 09:05

Pretendentė sėsti į premjero postą Inga Ruginienė tikina, kad principingai vertintų situaciją, jei kuris nors iš jos vadovaujamos Vyriausybės ministrų susilauktų neigiamų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) ar kitų tarnybų išvadų. 

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

4

„Jei ateis tarnybų išvados – partijos bičiuliais aš pasitikiu ir tikiuosi, kad mes išvengsime tokių dalykų. Bet jei kartais ateitų tam tikros išvados – tai be abejo... Niekada kitaip nesprendžiau, tik principingai. Matyt, reikės daryti rimtas išvadas ir sprendimus“, – „Žinių radijui“ sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu kaip šiuo metu ji pati vertina Gintauto Palucko suburtos Vyriausybės ministrus socialdemokratų deleguojama kandidatė į premjeres neatskleidžia. Pasak jos, į šį klausimą ji atsakys po susitikimų su ministrais, jei pati taps premjere. 

„Į šį klausimą tikrai atsakysiu, bet pradžiai – toks jau mano stilius, taip dariau atėjusi į ministeriją, taip darysiu ir Vyriausybėje – aš norėčiau su kiekvienu ministru susitikti ir pasikalbėti. Kaip bebūtų, Vyriausybėje mūsų santykiai buvo šiek tiek kitokie. Šiandien norėčiau darbine tvarka susitikti su kiekvienu, aptarti. Turėsiu tikrai klausimų ir jie turės klausimų. Tik po šių pokalbių darysiu sprendimus“, – sakė politikė.

Trečiadienį vykusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumo posėdžio metu buvo nuspręsta į premjerus deleguoti laikinąją socialinės apsaugos ir darbo ministrę I. Ruginienę.

