Kandidatė į premjeres Ruginienė: kas tokia ir ką veikė prieš tai?

I. Ruginienė gimė 1981 m. Trakuose. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įgijo miškų ūkio valdymo bakalauro laipsnį, kiek vėliau Mykolo Riomerio universitete įgijo darbo teisės magistrą bei Vilniaus universitete gavo visuomenės sveikatos magistro diplomą.

Iki 2024 m. I. Ruginienė buvo Europos profesinių sąjungų konfederacijos viceprezidentė ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė.

I. Ruginienė – Seimo naujokė, pernai rudenį pirmą kartą išrinkta į 2024–2028 m. kadencijos parlamentą. Nuo 2024 m. tapo LSDP nare.

Politikė moka anglų, rusų kalbas.

Už Vyriausybės durų – kelionės ir tapyba

Nors darbo krūvis tikrai nėra mažas ir politikė pripažįsta, kad sunkiai randa laisvo laiko, vis dėlto atskleidžia, kad stengiasi išlaikyti gyvenimo balansą. Laisvalaikiu ji keliauja, skaito ir užsiima itin mėgstama veikla – tapymu.

„Tapymas yra sena mano veikla, kuriai, deja, lieka vis mažiau laiko. Bet tai mano atsipalaidavimo terapija. Bent kartą per mėnesį priverstinai tam skiriu laiko – kad galėčiau tiek vidumi, tiek išore atsipalaiduoti. Man labai patinka akvarelė arba batika – tai mano aistra“, – šypteli ji.

Poilsio akimirkomis su šeima Ruginienė dažniausiai renkasi mažus Lietuvos miestelius arba keliones į užsienio mažus miestelius – ypač Italijoje.

„Turime du maršrutus – kalbant apie Lietuvą, mes su šeima labai mėgstame važinėti po mažus miestelius. Kartais kaimuose tiesiog apsistojame per naktį. Man Lietuvos regionai yra be proto gražūs – ten puikūs ir žmonės, juose gausu nuotaikingų renginių. Kartu per tuos renginius gali pamatyti, kaip keičiasi mūsų šalis. Kalbant apie užsienį, mane labai žavi Italija.

Taip pat ne turistiniai miestai, bet maži miesteliai, kalnai, kur gali pabendrauti su šiltais žmonėmis, paragauti jų tradicinių patiekalų. Lietuvoje vis daugiau žmonių mane atpažįsta, tad poilsis Lietuvoje sudėtingėja.

Tad dėl to, kad galėčiau visiškai pabūti savimi, reikia išvažiuoti už Lietuvos ribų“, – teigia ministrė.

Į kandidatus iškėlė Ruginienę

„Sprendimo rezultatas yra toks, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrė (…) I. Ruginienė bus nominuojama kaip socialdemokratų kandidatė į ministro pirmininko pareigas“, – po partijos prezidiumo posėdžio kalbėjo LSDP laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

„Diskusijų buvo nemažai. Džiaugiuosi, kad žmonės, atvykę iš įvairių regionų, kampelių, turėjo savo nuomonę. Kaip jau girdėjote, iš valdybos mes išėjome su dviem pavardėmis, viduje diskutavome apie abi pavardes (…). Dauguma nuoširdžiai atsiliepė apie I. Ruginienę, tikrai gyrė ir Eugenijų Sabutį. Vyko balsavimas – 48 balsais buvo palaikyta I. Ruginienės kandidatūra, keli balsai susilaikė, keli balsai buvo prieš“, – pridūrė jis.

M. Sinkevičius užsiminė, kad prezidentas Gitanas Nausėda I. Ruginienės kandidatūrą vertina teigiamai. Su prezidentu M. Sinkeviičus susitiko pirmadienį.

Už I. Ruginienę prezidiume balsavo 48 partijos nariai, 5 buvo prieš, o 3 susilaikė.

Ruginienė tyrimų nebijo: esu dėl savęs rami

I. Ruginienė, paklausta, ar nebijo, kad gali paaiškėti nemalonūs faktai dėl jos praeities, teigė esanti rami.

„Aš esu dėl savęs rami, bet jūs matote, kaip vyksta procesai. Atsiranda įvairių gandų ir apkalbų. Jau esu girdėjusi apie save daugybę įvairių dalykų, kurie yra visiška netiesa. Tai niekada negaliu prognozuoti rytojaus ir negaliu bijoti“, – sakė politikė.

Anot I. Ruginienės, politikai šiandien turi susitelkti į darbus.

„Lietuvai reikalingas stabilumas ir ramybė. Lietuvai reikalingi tikslūs ir į žmones orientuoti sprendimai“, – teigė I. Ruginienė.

„Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“, – žadėjo ji.

Nuo 2024 m. rudens – socialinės apsaugos ir darbo ministrė.

„Aš manau, kad šiek tiek įnešiu tą socialdemokratišką, arba socialiai atsakingą stilių į Vyriausybę“, – kalbėjo ji.

Su ja partijos viduje varžęsis laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, Eltos šaltinių teigimu, galiausiai pats pasitraukė iš kovos, premjero postą užleisdamas I. Ruginienei.

Prieš LSDP prezidiumo posėdį paaiškėjo, kad vienu iš favoritų laikytas Seimo vicepirmininkas Juozas Olekas atsisakė pretenduoti į ministrus pirmininkus.

I. Ruginienės kandidatūra dar turės būti aptarta su prezidentu Gitanu Nausėda. Vėliau šalies vadovas kandidatą į premjerus pateiks tvirtinti Seimui.

Ruginienė: esu šviežias žmogus, tai galimybė naujam startui

I. Ruginienė sako savo politikos naujokės statusą laikanti privalumu, anot jos, tai galimybė pradėti naują etapą.

„Aš esu visiškai šviežias ir naujas žmogus, ir nors tai yra pristatoma kaip trūkumas, aš kaip tik tame matau didelę vertybę ir pliusą, nes tokiu būdu galima kalbėti apie naują startą ir matyti naują viziją“, – antradienį LRT televizijos laidai „Dienos tema“ sakė ministrė.

Politikė tikino nesibaiminanti ir dėl savo veiklų, jei būtų imta tikrinti, kuo ji užsiėmė praeityje.

„Visą gyvenimą dirbau sąžiningai ir mano šeima taip pat. Tai galbūt tas faktorius ir yra. Kaip kažkada, drįsiu pajuokauti, kažkas mano finansines ataskaitas, deklaracijas nagrinėjo ir sakė, kad ne per daug pinigų prikaupta“, – teigė I. Ruginienė.

Paklausta, ar yra iš pareigų pasitraukusio Gintauto Palucko komandos žmogus, I. Ruginienė pabrėžė, kad „žengti kitą žingsnį ir pasukti į politiką“ ją įtikino Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.