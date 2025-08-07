Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

DIENOS PJŪVIS. Interviu su kandidate į premjeres Ruginiene – apie vizitus Rusijoje, rusų kalbą ir kas laukia

2025-08-07 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 13:57

Trečiadienio pavakarę Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) kandidatu į premjero postą iškėlė dabartinę socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę. Nors politikoje dar nėra „sena vilkė“, ji ilgus metus vadovavo profesinių sąjungų konfederacijai ir sako esą nebijanti naujo starto.

Trečiadienio pavakarę Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) kandidatu į premjero postą iškėlė dabartinę socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę. Nors politikoje dar nėra „sena vilkė“, ji ilgus metus vadovavo profesinių sąjungų konfederacijai ir sako esą nebijanti naujo starto.

REKLAMA
10

Tiesa, skelbta, kad I. Ruginienė lankėsi Rusijoje 2015 ir 2018 m. Kaip naujienų agentūrai „Elta“ teigė jos patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, politikė lankė tolimus giminaičius iš močiutės pusės. Pati I. Ruginienė sako nejaučianti nieko blogo nepadariusi, kad lankėsi Rusijoje po Krymo aneksijos. Akcentuodama paramą dabar kovojančiai Ukrainai, politikė tvirtina, kad tuo metu laikai buvo kitokie.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai ir ateities planus – pokalbis su kandidate į premjeres naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (Nuotr. ELTA)
„Tai yra pensininkai, kurie gyvena Maskvoje“ – Ruginienė atskleidė daugiau detalių apie vizitus ir šaknis (29)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų