DIENOS PJŪVIS. Interviu su kandidate į premjeres Ruginiene – apie vizitus Rusijoje, rusų kalbą ir kas laukia

Tiesa, skelbta, kad I. Ruginienė lankėsi Rusijoje 2015 ir 2018 m. Kaip naujienų agentūrai „Elta“ teigė jos patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, politikė lankė tolimus giminaičius iš močiutės pusės. Pati I. Ruginienė sako nejaučianti nieko blogo nepadariusi, kad lankėsi Rusijoje po Krymo aneksijos. Akcentuodama paramą dabar kovojančiai Ukrainai, politikė tvirtina, kad tuo metu laikai buvo kitokie.
Apie tai ir ateities planus – pokalbis su kandidate į premjeres naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“.
