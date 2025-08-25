Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po Skvernelio klausimo ironiškas Ruginienės atsakas: Jūs pats norėjote

2025-08-25 11:51 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 11:51

Tęsiantis kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės susitikimams su parlamentaro frakcijomis, darbą pareigose baigiantis Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis teiravosi socialdemokratės, kaip politikės vedamai Vyriausybei pavyks tesėti įsipareigojimus dėl paramos Ukrainai. Parlamentaras atkreipė dėmesį į vieną iš balsavimų, kai dalis „aušriečių“ ir jungtinė „valstiečių“ frakcija neparėmė rezoliucijos, užtikrinančios įsipareigojimus Ukrainai. Savo ruožtu I. Ruginienė patvirtino, kad naujos koalicijos partnerės įsipareigoja paramą Ukrainai didinti.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Tęsiantis kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės susitikimams su parlamentaro frakcijomis, darbą pareigose baigiantis Seimo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis teiravosi socialdemokratės, kaip politikės vedamai Vyriausybei pavyks tesėti įsipareigojimus dėl paramos Ukrainai. Parlamentaras atkreipė dėmesį į vieną iš balsavimų, kai dalis „aušriečių“ ir jungtinė „valstiečių“ frakcija neparėmė rezoliucijos, užtikrinančios įsipareigojimus Ukrainai. Savo ruožtu I. Ruginienė patvirtino, kad naujos koalicijos partnerės įsipareigoja paramą Ukrainai didinti.

18

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienio rytą Seime vyko kandidatės į ministres pirmininkes susitikimas su iš koalicijos išmesta Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“. Posėdžio metu S. Skvernelis kreipėsi į I. Ruginienę, atkreipdamas dėmesį į jos pasisakymus karo Ukrainoje klausimu. 

„Žodžiai – žodžiais, bet kalbėkime faktais. Vakar dalyvavote Ukrainos paramos mitinge, pasakėte, kad remsite Ukrainą iki pergalės. Kaip įsivaizduojate jums reikės ją remti, jeigu jūs Seime su savo naujais koalicijos partneriais daugumos tam neturite?“ – klausė S. Skvernelis.

Seimo pirmininkas nurodė, jog sausio mėnesį 9 „Nemuno aušros“ atstovai bei visi 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių nebalsavo už rezoliuciją dėl Lietuvos gynybos ir saugumo politikos.

„Iš viso 20 Seimo narių nesutinka su tuo – t. y., nesmerkia neišprovokuotos ir neteisėtos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, neįsipareigoja besąlygiškai remti Ukrainos, neįsipareigoja Ukrainos gynybos ir saugumo sektoriui skirti ne mažiau kaip 0,25 proc. Lietuvos BVP, neįsipareigoja stiprinti nacionalines ir tarptautines sankcijas (...), nemano, kad JAV yra svarbiausia strateginė partnerė, nemano, kad Lietuvos ir Vokietijos partnerystė taip pat yra strateginis prioritetas, nemano, ir nepatvirtina, kad stiprins strateginę partnerystę su Lenkija“, – Seime patvirtintos rezoliucijos punktus, kurių nepalaikę dalis „aušriečių“ ir jungtinė „valstiečių“ frakcija, priminė jis.

„20 jūsų koalicijos narių turi visiškai kitokią poziciją, nei jūs dabar deklaruojate“, – konstatavo S. Skvernelis.

Dėl rezoliucijos 2 jungtinės „valstiečių“ frakcijos atstovai balsavo prieš, 9 – susilaikė. Tuo metu 10 „Nemuno aušros“ atstovų palaikė minėtą rezoliuciją, 1 balsuojant susilaikė, 8 balsavime nedalyvavo. Tiesa, šiame balsavime nedalyvavo ir 3 demokratai.

Atsakydama į buvusio koalicijos partnerio klausimą, I. Ruginienė patikino – jos vedamos Vyriausybės ir koalicijos įsipareigojimai Ukrainai išlieka.

„Noriu pasakyti, kad net ir mūsų derybiniuose susitikimuose visi koalicijos partneriai aiškiai pasakė – Ukrainai parama turi ne mažėti, bet didėti. Tas yra sutarta. Aš dėl to labai džiaugiuosi“, – patikino kandidatė į premjeres.

„Dėl to abejonių nėra – bent jau derybose šiuo klausimu net nebuvo diskusijų“, – pridūrė ji.

Tiesa, ji atkreipė dėmesį, jog iki sprendimų dėl koalicinės sudėties, S. Skvernelio vedama partija nebuvo nusiteikusi prieš darbą su „valstiečiais“.

„O visai neseniai, dar prieš gerą savaitę, jūs pats norėjote, kad tie patys, kas nebalsavo, būtų su jumis toje pačioje koalicijoje“, – ironizavo I. Ruginienė.

„Norėti – viena, turėti – kita“, – socialdemokratei replikavo S. Skvernelis.

