TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mišrioje Seimo narių grupėje – skirtingos nuomonės dėl naujos koalicijos palaikymo

2025-08-25 10:50 / šaltinis: BNS
2025-08-25 10:50

Mišri Seimo narių grupė neturi bendros nuomonės dėl naujos valdančiosios koalicijos ir kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės palaikymo.

Seimo rūmai (Fotobankas)

Mišri Seimo narių grupė neturi bendros nuomonės dėl naujos valdančiosios koalicijos ir kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės palaikymo.

2

„Turėsime susitikimą (...) ir, matyt, priims kiekvienas asmeniškai savo sprendimus“, – pirmadienį BNS teigė šios frakcijos Seime seniūnas Viktoras Fiodorovas.

Jis pats tikino esąs linkęs socialdemokratei suteikti pasitikėjimo kreditą ir palaikyti jos kandidatūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitas frakcijos parlamentaras Vytautas Sinica BNS teigė besilaikantis nuomonės, kad „valdančioji koalicija turi galėti pati pasitvirtinti savo premjerą, kabinetą, programą, nes nuo to priklauso, ar ji galės efektyviai dirbti“, todėl kandidatūros nepalaikysiantis.

„Tai aš visiškai nepriklausomai nuo konkrečios asmenybės (...), bet aš manau, kad paliekame patvirtinti premjerus valdantiesiems“, – kalbėjo Seimo narys.

Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Vitalijus Šeršniovas BNS tvirtino sprendimo dar neturįs ir jį priimsiantis po susitikimo.

Jis teigė sulaukiąs valdančiųjų siūlymo susitikti ir pakalbėti apie paramą naujai valdančiajai koalicijai, tačiau to daryti kol kas neskuba.

Artūras Zuokas BNS tikino I. Ruginienės kandidatūrai jau pareiškęs paramą.

„Aš esu deklaravęs viešai, kad palaikau ir palaikysiu teikiamą ministrę pirmininkę“, – teigė politikas.

Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, socialdemokratai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

Prie jos prisidėti pakviesta iki šiol su Lietuvos socialdemokratų partija dirbusi „Nemuno aušra“ ir opozicijoje buvę „valstiečiai“.

Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Koalicijos derybos vyko prezidentui Gitanui Nausėdai Seimui pateikus I. Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves.

Ar skirti socialdemokratę vadovauti Ministrų kabinetui, parlamentarai apsispręs antradienį. Pirmadienį turėtų būti pasirašyta valdančiosios koalicijos sutartis.

