  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kandidatė į premjeres Ruginienė tęs apsilankymus Seimo frakcijose

2025-08-25 06:25 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 06:25

Pirmadienį kandidatė į premjeres Inga Ruginienė tęs apsilankymus parlamento frakcijose – dalyvaus Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdyje ir susitiks su Mišria Seimo narių grupe.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

Pirmadienį kandidatė į premjeres Inga Ruginienė tęs apsilankymus parlamento frakcijose – dalyvaus Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos" posėdyje ir susitiks su Mišria Seimo narių grupe.

0

Parlamentarai dėl naujosios premjerės kandidatūros turės apsispręsti jau antradienį, rugpjūčio 26 d. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

Visgi po Seimo rinkimų suformuotoje valdančiojoje daugumoje dirbusių ir į naująją valdančiąją koaliciją nepakviestų demokratų pirmininkas Saulius Skvernelis jau praėjusią savaitę teigė, kad jo frakcija parlamente I. Ruginienės kandidatūros nepalaikys. 

Politikės kandidatūros nežada paremti ir parlamento opozicija – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) bei Liberalų sąjūdžio frakcijos. 

Savaitės pradžioje tikimasi koalicinės sutarties pasirašymo

ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.

Nuspręsta, kad su naujuoju ministru pirmininku keisis ir valdančioji dauguma – naująją koaliciją socialdemokratų taryba nutarė formuoti su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime – iki šiol koalicijoje dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti. 

Penktadienio vakarą posėdžiavusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba nusprendė jungtis prie socdemų vadovaujamos Seimo daugumos. 

Koalicinę sutartį partijos žada pasirašyti šios savaitės pradžioje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Įvertino pasikeitusią Nausėdos retoriką dėl „Nemuno aušros“: tai yra paprasčiausia matematika (71)
Išskirtinis interviu su prezidentu Gitanu Nausėda (nuotr. TV3)
Išskirtinis TV3 Žinių interviu: Gitanas Nausėda – apie rizikas dėl Ruginienės vyro, Lietuvos karius Ukrainoje ir „valstiečių“ reikalavimus (237)
Inga Ruginienė ir Vismantas Ruginis (nuotr. Robertas Riabovas/BNS)
Ruginienė prakalbo apie pinigus, gyvenimą Grigiškėse ir persikėlimą į Vilnių: „Gyvenu kaip eilinis gyventojas – iš atlyginimo“ (215)

