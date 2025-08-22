Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tomaševskis: tęsiame derybas dėl programos, dėl postų kalbėsime vėliau

2025-08-22 13:13 / šaltinis: BNS
2025-08-22 13:13

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis sako, kad tęsiamos derybos dėl galimos koalicijos programos, pokalbiai dėl postų vyks vėliau.

Valdemaras Tomaševskis BNS Foto

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis sako, kad tęsiamos derybos dėl galimos koalicijos programos, pokalbiai dėl postų vyks vėliau.

1

„Mažiausiai valandą dar kalbėsime dėl programos. (...) Dėl ministerijų, dėl postų, mes dar nepriėjome, manau, kad ir neprieisime. Jeigu šiandien baigsime programos derinimo etapą, tada posėdžiaus mūsų partijų organai“, – žurnalistams penktadienį sakė W. Tomaszewskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tik po to sėsime iš naujo, žiūrint į kalendorių, šeštadienį ir sekmadienį greičiausiai nedirbsime, tai pirmadienis yra ta diena, kada realiausia, kad pasieksime kažkokį susitarimą, galbūt bus ir anksčiau, tai priklauso nuo mūsų partijos valdžios organų“, – teigė jis.

LLRA-KŠS lyderis sako, kad jo partija į programą pasiūlė įtraukti kelis punktus.

„Dėl mūsų nėra didelių problemų, mes kukliai pasiūlėme keletą punktų į Vyriausybės programą ir visiems mūsų pasiūlymams buvo pritarta“, – teigė W. Tomaszewskis.

Vienas iš partijos siūlymų, kuriuos į savuosius reikalavimus įtraukė kartu su LLRA-KŠS atstovais Seime dirbanti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (LVŽS) sąjunga – vaiko pinigus padidinti iki 200 eurų, o negalią turinčius vaikus turintiems tėvams – iki 300 eurų.

„Ilgai mes svarstėme, bet sutikome, kad reikia didinti, aišku, yra kitų priemonių remti šeimas, bet vaiko pinigus didinsime“, – kalbėjo LLRA-KŠS pirmininkas.

Kiti siūlymai – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo schemos pakeitimas: vietinės reikšmės keliams būtų skiriama 45 proc., valstybinės reikmės – 55 proc. lėšų, taip pat žemės grąžinimo proceso Vilniuje užbaigimas.

Pasak W. Tomaszewskio, daugiausiai ginčų derybose kelia mokesčių klausimai.

Jo teigimu, į koaliciją kviečiami „valstiečiai“ turi „didelę dilemą“ dėl prisijungimo prie koalicijos.

„Jų taryboje nėra tokio pritarimo šiai minutei, kadangi jų reikalavimai ne visi yra išspręsti, tai yra sunku. Po jų valdybos posėdžio, turėsime daugiau aiškumo. Bet kokiu atveju, mes dirbame viename bloke ir mūsų partijų bendradarbiavimas yra ilgalaikis iki kadencijos pabaigos“, – kalbėjo LLRA-KŠS lyderis.

Jis sakė, kad greičiausiai nebus taip, kad LVŽS nedalyvautų koalicijoje, o Lenkų rinkimų akcija prie jos prisijungtų.

Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo konsultacijas dėl naujos valdančiosios koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.

Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.

Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.

Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.

