TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: vieną iš dviejų ministrų portfelių „valstiečiai“ atiduos Lenkų rinkimų akcijai

2025-08-22 11:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 11:28

Tęsiantis valdančiosios koalicijos dėlionei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga vieną iš jiems siūlomų ministrų portfelių ketina atiduoti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, remdamasis šaltiniais skelbia portalas Lrt.lt.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos porinkiminė spaudos konferencija (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Anot jų, „valstiečiai“ sutinka deleguoti lenkų atstovą į teisingumo ministrus.

Derybose dėl koalicijos Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai pasiūlytos dvi ministerijos. Viena jų – Ekonomikos ir inovacijų. Dėl antrojo portfelio pateiktos trys opcijos – siūlomos arba Energetikos, arba Kultūros, arba Teisingumo ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį ir toliau tęsiasi trišalės derybos dėl valdančiosios koalicijos. Penktadienio rytą į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinę jau atvyko „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ atstovai. 

Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

