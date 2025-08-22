Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Valstiečių“ lyderis: šis derybų procesas nėra įprastas, bet norime į jį įtraukti visą partiją

2025-08-22 10:14 / šaltinis: BNS
2025-08-22 10:14

Socialdemokratų, „Nemuno aušra“ ir „valstiečių“ atstovams penktadienį susitikus tęsti koalicijos derybų, pastarosios politinės jėgos lyderis Aurelijus Veryga sako, jog sprendimų priėmime turi dalyvauti visa jo vadovaujama partija.

Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)

Socialdemokratų, „Nemuno aušra“ ir „valstiečių“ atstovams penktadienį susitikus tęsti koalicijos derybų, pastarosios politinės jėgos lyderis Aurelijus Veryga sako, jog sprendimų priėmime turi dalyvauti visa jo vadovaujama partija.

REKLAMA
3

„Mes dabar tikrai darome tai, kas nėra labai įprasta, bet aš manau, kad visgi partija turi dalyvaut šitų sprendimų priėmime, nes jie yra ir su savo rizikomis, ir su atsakomybe. Kai tą sprendimą priima visi, mes tada jaučiame įsipareigojimą visi ir dirbti tinkamai bei stengtis“, – prieš derybų pradžią žurnalistams sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai yra antrasis kartas, kuomet Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje trijų politinių jėgų atstovai aptaria valdančiosios daugumos formavimą.

REKLAMA
REKLAMA

Į susitikimą partijos susirinko LVŽS tarybai ketvirtadienio vakarą konstatavus, kad iki šiol pasiekti derybų rezultatai yra pakankami toliau derėtis, bet ne visiškai pakankami, jog būtų galima pasirašyti koalicijos sutartį.

REKLAMA

Kaip yra sakę derybininkai, vienas iš aspektų, dėl kurių politinėms jėgoms sunkiausia susitarti – mokestiniai klausimai.

„Valstiečiai“ dar anksčiau yra pristatę 41 punkto sąrašą deryboms. Jame, be kita ko, yra ir mokestinės reformos peržiūrėjimas.

LSDP pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė yra sakiusi, kad „valstiečių“ apetitas siekia vos ne milijardą eurų – tiek reikėtų lėšų finansuoti jų siūlymus, o partijos atstovų paaiškinimai, iš kur būtų paimtos lėšos jų idėjų finansavimui, nebuvo konkretūs.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu A. Veryga teigė, jog peržiūrėti reformą siūlo su alternatyviais variantais.

„Siūlome savo pajamų šaltinius. Mes siūlome ir bankų solidarumo mokestį nuolatinį nustatyti. Siūlome ir akcizus didinti tabako, alkoholio, elektroninėms cigaretėms ženkliai daugiau, negu dabar yra. Tai mes nesame kažkokie, kaip pasakyti, neatsakingi žmonės, kurie ateiname ir sakome, žinot, duokite daugiau pinigų, bet iš kur jų paimt, mums neįdomu“, – teigė „valstiečių“ lyderis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak A. Verygos, derybinei grupei pristačius rezultatus, „valstiečių“ taryba penktadienio vakarą rinksis į posėdį, per kurią būtų galutinai patvirtinta, ar bus pasirašoma koalicijos sutartis.  

„Tai visada derybose tikslas yra daugiau išsiderėt. Arba aiškumą gaut“, – sakė politikas.

Kaip rašė BNS, socdemai derybas dėl koalicijos pradėjo iš pareigų pasitraukus ekspremjerui Gintautui Paluckui.

REKLAMA

Iki šiol valdančiąją daugumą sudarė 86 parlamentarai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 15 demokratų.

Sutarus dėl naujos koalicijos, ją sudarytų 82 Seimo nariai – 52 socialdemokratai, 19 „aušriečių“ ir 11 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narių.

Koalicijos derybos tęsiasi prezidentui Gitanui Nausėdai Seimui ketvirtadienį pateikus Ingos Ruginienės kandidatūrą į Vyriausybės vadoves.

Ar skirti socialdemokratę vadovauti Ministrų kabinetui, parlamentarai apsispręs antradienį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius (tv3.lt koliažas)
Prasideda antrasis trišalių derybų dėl koalicijos roundas: sprendimo tikimasi dar šiandien (2)
Laurynas Kasčiūnas (nuotr. Lukas Balandis / BNS, Paulius Peleckis / BNS)
Laurynas Kasčiūnas žada konservatorių paramą „protingiems, išmintingiems“ valdančiųjų sprendimams (2)
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Derybos dėl koalicijos tęsiasi – antrą kartą susitinka socdemai, „valstiečiai“ ir „aušriečiai“
Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)
Aiškėja nauja Vyriausybės sudėtis: vardijama, kurių ministerijų prašo Verygos „valstiečiai“ (41)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų