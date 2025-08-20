Aiškėja nauja Vyriausybės sudėtis: vardijama, kurių ministerijų prašo Verygos „valstiečiai“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Aurelijaus Verygos vadovaujami „valstiečiai“ ne tik pasižymi dideliu apetitu politiniams postams, bet ir gausia derybine grupe. Šiandien jie pas socdemus atėjo septyniese.
Didelė grupė ne tik dėl to, kad nuomonių „valstiečių“ gretose apstu, į valdžią kartu su „valstiečiais“ dar bando patekti ir Lenkų rinkimų akcija, ir Ignas Vėgėlė su Rimu Jankūnu. Tiesa, I. Vėgėlė derybose dalyvauja pats. Priešingai nei Lenkų rinkimų akcijos atstovai, kurie pageidavimus perdavė A. Verygai.
„Aišku, frakcija keista, ji iš tokių trijų dalių sudaryta. Dabar bus ne trys koalicijos partneriai, o bent jau 5+1“, – komentuoja Demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
TV3 šaltinių teigimu, A. Veryga paskutiniame susitikime su socdemais galimus ministrus siūlė į keturias ministerijas. TV3 žinių šaltiniai socdemų partijoje teigia, kad „valstiečiai“ žemės ūkio ministerijai teiktų Bronį Ropę, aplinkos ministre – Ligitą Girskienę, teisingumo ministru „valstiečiai“ mato Igną Vėgėlę, o švietimo ministre – Aušrinę Norkienę. Tačiau pastarosiomis dienomis A. Veryga viešai vardija, kad „valstiečiai“ nori savo žmonių į dvi ar tris ministerijas. Apetitas – mažesnis.
„Tikrai ne nuo to pradėsime. Ne nuo ministerijų. Pažiūrėsime, kaip sekasi susikalbėti dėl programinių dalykų. Ir tada eisime prie pokalbių apie pozicijas“, – komentuoja A. Veryga.
Pateikė 41 punktų sąrašą
A. Veryga pas socdemus atsinešė daugiau nei 40 punktų prašymų sąrašą.
„Mes sutarėm praėjusį kartą, kad visos programos nenešime. Tai jau labai sumažinome programoje, labai daug ten punktų buvo“, – teigia A. Veryga.
Išskirtiniame interviu TV3 Žinioms prezidentas Gitanas Nausėda svarsto, ar „valstiečiai“ su pluoštu reikalavimų, darys nuolaidų socdemams, ar visgi laikysis savo.
„Galimas dalykas, kad „valstiečiai“ kažkuriame etape nusileis, bet neatmesčiau ir to, kad „valstiečiai“ liks prie savo reikalavimų, kurie yra, kiek aš juos matau, tiesiog neįgyvendinami“, – komentuoja G. Nausėda.
Kol socdemai su gausia „valstiečių“ delegacija derasi dėl koalicinės programos, ministerijų bei parlamentinių postų, socdemams ant laiptų – lelijos, perrištos juodu kaspinu.
Socdemai su „valstiečių“ delegacija derybose užtruko, tad ir gėlės ant laiptų ilgai nepasiliko. „Valstiečiai“ savo pageidavimus dėstė beveik tris valandas. Ir vis tiek dar nesutarė dėl bendro darbo kartu.
Ir beveik trijų valandų „valstiečiams“ derėtis su socdemais nepakako. „Valstiečiai“ žada sugrįžti vakarop, kai pasitars su savo taryba.
„Šeštą valandą sugrįžtame jau trijų formate. Ir šnekamės mes, socialdemokratai, „Nemuno aušros“ atstovai“, – teigia A. Veryga.
„Valstiečiai“ tikisi, kad jau šiandien pavyks sutarti ir dėl koalicijos programos, ir dėl ministerijų postų.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
dar stebuklas, pradinių klasių mokytoja berods ir karves melžė Tauragės raj. laisvalaikiu...