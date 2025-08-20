Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Suskiu ir melagiu Skardžių išvadinęs Gentvilas nepažeidė politikų elgesio normų

2025-08-20 14:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 14:19

Trečiadienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK) nusprendė, jog „Nemuno aušros“ atstovą Artūrą Skardžių suskiu ir melagiu „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje išvadinęs liberalas Eugenijus Gentvilas nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. Visgi, parlamentarui rekomenduojama ateityje nuo tokių pasisakymų susilaikyti. 

Eugenijus Gentvilas (nuotr. Roberto Riabovo)

Trečiadienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK) nusprendė, jog „Nemuno aušros" atstovą Artūrą Skardžių suskiu ir melagiu „Lietuvos ryto" televizijos laidoje išvadinęs liberalas Eugenijus Gentvilas nepažeidė politikų elgesio kodekso normų. Visgi, parlamentarui rekomenduojama ateityje nuo tokių pasisakymų susilaikyti. 

6

Už tokią išvadą balsavo 8, prieš – 1, susilaikė – 1 komisijos narys. 

Tuo metu pats E. Gentvilas savo pasiaiškinime komisijai nurodė, jog tokius jo pareiškimus išprovokavo A. Skardžiaus tiesioginiame eteryje išsakyti melagingi faktai. Tiesa, liberalas pripažįsta apgailestaujantis tik dėl savo pakelto tono, bet ne dėl A. Skardžiui skirtų epitetų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš manau, kad TV eteris neturi būti naudojamas melui – ne samprotavimams, ne interpretacijoms, bet akivaizdžiai melagingiems faktams skleisti. Štai todėl ir pasakiau, kad ne Seime, o dabar turi būti pasakyta tiesa ir pridūriau – „Aš tau, suski, paaiškinsiu dabar. Tu meluoji, meluoji, Skardžiau. Tu melagi, bukas žmogau, kvaily“, – rašoma komisijai pateiktame E. Gentvilo paaiškinime. 

„Taigi, apie A. Skardžių esu labai blogos nuomonės. Ją išsakiau ir minėtos TV laidos metu. Apgailestauju tik dėl vieno, kad tą nuomonę išsakiau pakeltu balsu, nes laidoje dalyvavau nuotoliu ir norint būti išgirstam, teko garsiau kalbėti. Esu tikras, kad būdamas studijoje tuos pačius žodžius būčiau pasakęs žymiai ramesniu tonu“, – akcentavo parlamentaras. 

Kaip skelbta anksčiau, birželio pradžioje, valdantiesiems ir opozicijai diskutuojant dėl tuometinio premjero Gintauto Palucko verslui suteiktos lengvatinės ILTE paskolos, įsiplieskė audringas ginčas tarp vieno iš Liberalų sąjūdžio lyderių E. Gentvilo bei „aušriečių“ frakcijai priklausančio A. Skardžiaus. Pastarajam „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje pareiškus, kad Liberalų sąjūdis buvo nuteistas neva už kyšių ėmimą, E. Gentvilas tikino, kad „Nemuno aušros“ narys sako netiesą bei valdančiajai daugumai priklausantį politiką viešai išvadino suskiu ir melagiu.

Dėl tokių liberalo pasisakymų buvo kreiptasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Jos nariai birželio pabaigoje dėl šio atvejo nusprendė pradėti tyrimą. 

Dėl tokių liberalo pasisakymų buvo kreiptasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją. Jos nariai birželio pabaigoje dėl šio atvejo nusprendė pradėti tyrimą.

