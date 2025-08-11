Skvernelio retorika užkirs kelią likti koalicijoje? Sinkevičius: „Pasimatuosime temperatūrą susitikę“

Tuo metu pirmadienį užribyje likęs Saulius Skvernelis su socialdemokratais turėtų susitikti jau antradienį. Tačiau socdemų lyderis leidžia suprasti, kad pokalbis bus sunkesnis nei su R. Žemaitaičiu.
Skandaluose paskendusio Gintauto Palucko netekę valdantieji iš naujo dėlioja, kaip jau patys sako, galiojančios koalicijos dėlionę. Tik veidai ir vardai jau seniai matyti ir girdėti. Pirmieji prie stalo pakviesti Remigijaus Žemaitaičio „aušrininkai“.
Socdemų bičiuliai su R. Žemaitaičiu ir jo „aušriečiais“ kalbėjosi apie valandą.
„Nieko nesutarėm. Pasisveikinome su rankomis, bet nieko nesukirtome. Nieko nepasirašėm“, – po susitikimo sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Socialdemokratai sako, kad nori tęstinumo ir stabilumo valdžioje.
„Man buvo noras išsiaiškinti, ar galėtume ir ar pageidautų partneriai, kurie dirbo su mumis aštuonis mėnesius, toliau tęsti darbą. Tai atsakymas buvo teigiamas“, – sakė laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Bet tokio atsakymo kol kas sulaukė tik iš „aušriečių“. Socdemai yra ne kartą sakę, kad koalicijos sutartis galioja toliau, tik premjeras bus kitas. Tačiau tokia retorika jau kurį laiką įtikina ne visus.
Skvernelio retorika pykdo socdemus
Saulius Skvernelis ne tik toliau laikosi, kad koalicijoje su „Nemuno aušra“ nenori dirbti, bet ir iš posto vijo skandaluose įklimpusį G. Palucką. TV3 žiniomis, paskutiniųjų savaičių S. Skvernelio retorika yra įpykdžiusi dalį socdemų, tarp jų ir laikiną lyderį M. Sinkevičių.
„Pasimatuosime temperatūrą susitikę. Ar nepakeliui su mumis, ar nepakeliui su „Nemuno aušra“, ar išvis nepakeliui. Gal tiesiog dabar keista, kad partijos lyderis nedavė jokio atsakymo į kvietimą susitikti“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Tačiau čia kita įdomi dalis – demokratų frakcijos seniūnas, TV3 žiniomis, patikino, kad su socdemais demokratai „Vardan Lietuvos“ turėtų susitikti antradienį. Bet čia pat M. Sinkevičius sako, kad atsakymo neturi. Neturi ir atsakymo, ar demokratai koalicijoje liks.
„Aš manau, kad jie nesiterlios. Jei labai prieštaraus Skvernelis, atsisveikins su juo, pasiims „valstiečius“ ir eis toliau, turėdami pakankamą daugumą“, – įsitikinęs liberalas Eugenijus Gentvilas.
TV3 Žinioms gauti Sauliaus Skvernelio komentaro nepavyko. Jo pavaduotojas Linas Kukuraitis patikino, kad pagal kvotą jiems priklausančių energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministrų demokratai keisti nežada.
Žemaitaitis nori keisti visus ministrus
Tačiau grandiozinius pokyčius numatęs pats R. Žemaitaitis. Nori keisti visus savo ministerijų ministrus. Įdomu tai, kad prezidentas anksčiau tam nepritarė, tačiau „Nemuno aušros“ lyderis tikina, jog su šalies vadovo aplinka dėl galimų ministrų jau kalbėjosi.
Šaltinių teigimu, socdemai naujoje-senoje koalicijoje norėtų keisti sveikatos apsaugos ir švietimo ministres. Jei Inga Ruginienė taps premjere, reikės naujos socialinės apsaugos ir darbo ministrės.
Dar daug priklausys nuo to, ar S. Skvernelis liks bendroje koalicijoje. Kitu atveju, socdemai perskirstytų ir ministerijas.
Jei S. Skvernelio neliktų, neišku, kas būtų su Seimo Pirmininko kėde. Pagal frakcijos dydį tokia pareigybė priklausytų R. Žemaitaičiui.
„Aš galiu paprašyti, kad Kataro princu noriu būti. Bet aš juo nebūsiu, nes mano mama turėjo būti Kataro karaliaus pirmoji dama, bet, deja, nebuvo“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis.
Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė jau pradeda susitikimus su dabar Vyriausybėje laikinai dirbančiais ministrais. Pirmasis – laikinai Vyriausybei vadovaujantis finansų ministras Rimantas Šadžius, kuris praėjusią savaitę išreiškė viltį likti dirbti toliau.
„Inga Ruginienė yra fantastiška ministrė. Ir aš labai tikiuosi, kad jei gaus Seimo pritarimą, tai ne ji pas mane vaikščios, o aš pas ją vaikščiosiu. Jeigu ji sutiks mane palikti savo komandoje“, – kalbėjo R. Šadžius.
Liberalas E. Gentvilas svarsto, kad I. Ruginienės ir R. Šadžiaus požiūriai gali nesutapti. O tie nesutarimai esą atsirado pradėjus diskusijas dėl antrosios pensijų pakopos reformos. I. Ruginienė pasisakė už savarankišką antrą pakopą, o R. Šadžius – už antrąją pakopą su valstybės prisidėjimu.
