Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius sako, jog „Nemuno aušra“ yra pasirengusi tęsti darbą valdančiojoje daugumoje

2025-08-11 12:23 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 12:23

 „Aušriečiai“ yra pasirengę tęsti darbą valdančiojoje daugumoje, po susitikimo su šios partijos atstovais sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Josvydo Elinsko)

 „Aušriečiai“ yra pasirengę tęsti darbą valdančiojoje daugumoje, po susitikimo su šios partijos atstovais sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

REKLAMA
1

„Šiandien mes socialdemokratų partijos vadovybės būstinėje susitikome su „Nemuno aušros“ primininku, atstovais“, – po susitikimo kalbėjo laikinasis LSDP pirmininkas.

„Iš principo, man buvo noras išsiaiškinti, ar galėtume ir pageidautų partneriai, kurie dirbo su mumis 8 mėnesius, tęsti darbą. Tai atsakymas buvo teigiamas“, – aiškino jis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar bus koalicijoje pokyčių, laikinai LSDP vadovu paskirtas M. Sinkevičius neatskleidžia.

„Per anksti kalbėti apie pokyčius. Kol kas yra tik žvalgybinio, pirminio pobūdžio susitikimai. Nieko nesutariant, pasisveikinome, bet rankomis nesukirtome, nieko nepasirašėme. Tęsime diskusijas. Tikiuosi, kad į savaitės galą bus kažkas apčiuopiamesnio“, – sakė socialdemokratas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų