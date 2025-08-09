Atskleidė, kas galėjo užkirsti kelią Sinkevičiui tapti premjeru

Vienu realiausių kandidatų į premjerus laikytas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius teismui neapskundė VTEK birželį priimto šios komisijos sprendimo, kuriuo pripažinta, kad jis supainiojo viešuosius ir privačius interesus savo reikmėms už savivaldybės lėšas įsigydamas du televizorius ir iš tų pačių lėšų mokėdamas už sutuoktinės realiai naudoto mobiliojo telefono abonentiniam numeriui teiktas paslaugas.
„Mindaugas Sinkevičius komisijos sprendimo neskundė“, – Eltai sakė VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.
Jos manymu, dėl šio VTEK sprendimo M. Sinkevičius negalėtų būti skiriamas į premjero pareigas.
V. Aleksejūnė remiasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatomis.
Jame nurodoma, kad deklaruojantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais įstatymo reikalavimus, vienus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje jie dirba.
„Aš manyčiau, kad premjero (pareigos – ELTA) yra aukštesnės nei mero. Meras yra regioninės, o premjeras yra aukštesnės pareigos ir tai galiotų ponui Sinkevičiui“, – mano V. Aleksejūnė.
Ji dalyvavo priimant sprendimą dėl M. Sinkevičiaus ir, kaip ir kiti komisijos nariai, balsavo už tai, kad Jonavos vadovas būtų pripažintas pažeidęs įstatymą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę G. Paluckui pranešus apie pasitraukimą iš Vyriausybės vadovo posto, bene realiausiu kandidatu jo vietai užimti buvo laikomas Jonavos rajono meras M. Sinkevičius, laikinai perėmęs ir visos partijos vairą.
Pirmadienį, po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, socialdemokratas dar sakė neatmetantis galimybės kandidatuoti į premjerus. Tiesa, antradienį jis galiausiai apsisprendė šio posto nesiekti, akcentuodamas, jog nori ir toliau dirbti Jonavos žmonėms.
VTEK įžvelgė įstatymo pažeidimą
Birželio 11 dieną VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Jonavos meras M. Sinkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą, teikdamas savivaldybei išlaidas už sutuoktinės telefoną, asmeninėms reikmėms įsigytus du televizorius.
Tokį sprendimą VTEK priėmė politiko „čekiukų“ istorijoje.
„Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, atlikusi tyrimą, nusprendė, kad Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tokiu būdu M. Sinkevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą“, – skelbė VTEK.
M. Sinkevičius nuo 2022 m. birželio iki 2023 m. kovo išmokas tarybos nario veiklai finansuoti skyrė apmokėti už mobiliojo ryšio paslaugas, kuriomis realiai naudojosi jo sutuoktinė, pačiam M. Sinkevičiui teiktas ,,Telia Play“ internetinės televizijos paslaugas ir asmeninėms reikmėms įsigytų dviejų televizorių mėnesines įmokas.
„Tiriamasis komisijai nepateikė įrodymų, jų nenustatė ir komisija, kad aukščiau M. Sinkevičiaus nurodytosios finansinės išlaidos, už kurias apmokėjo Jonavos rajono savivaldybės administracija, būtų buvusi kokia nors apimtimi ir mastu susijusi su šio asmens, kaip valstybės politiko atliekamomis funkcijomis ir veikla.
Tokiais veiksmais M. Sinkevičius pažeidė įstatymo nuostatas, įpareigojančias nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, draudžiančias naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei draudžiančias naudotis ir leisti naudotis kitiems valstybės ar savivaldybių turtu ne tarnybinei veiklai“, – paskelbė VTEK.
Į VTEK dėl Jonavos mero M. Sinkevičiaus „čekiukų“ istorijos kreipėsi politiko byloje valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras D. Valkavičius. Prokuroras į etikos sargus kreipėsi po to, kai kovo 5 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino dviejų teismų apkaltinamuosius sprendimus ir M. Sinkevičiaus atžvilgiu bylą nutraukė.
Kasacinis teismas konstatavo, kad tuomečio mero veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, be to, pasisavintas lėšas jis grąžino. Tiesa, LAT nutartyje rašoma, kad iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad už M. Sinkevičiui inkriminuotų teisės aktų pažeidimus buvo nustatyta tarnybinė, administracinė, drausminė ir etinė atsakomybė.
Bylos duomenimis, kuris apimta didesnį laikotarpį, nei tyrė VTEK, M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės administracijai per ketverius metus pateikė 16 suklastotų išmokų avanso apyskaitų, kuriose nurodė su tarnybinių pareigų vykdymu nesusijusias mobiliojo ryšio, internetinės televizijos ir televizorių įsigijimo išlaidas (iš viso 1 487 Eur) ir šią pinigų sumą neteisėtai pasisavino.
VTEK tyrimas apėmė tik 650 eurų sumą neteisėtai M. Sinkevičiaus panaudotų lėšų.
