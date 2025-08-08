Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: gali būti keičiami daugiau negu keturi ministrai

2025-08-08 16:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 16:55

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Vyriausybėje gali būti keičiami daugiau negu keturi ministrai, skelbia portalas „Delfi.lt".

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Vyriausybėje gali būti keičiami daugiau negu keturi ministrai, skelbia portalas „Delfi.lt“.

5

„Gali atsitikti, kad bendrai visame ministrų kabinete bus keičiami daugiau negu keturi ministrai“, – „Delfi.lt“ teigė M. Sinkevičius. 

Anot jo, į šį scenarijų neįskaičiuojamas variantas, jei Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ paliktų koaliciją, nors tokio varianto laikinasis LSDP vadovas neatmeta. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Čia, žinote, niekas dabar manęs jau nenustebintų. Man atrodo, kad kai kas labai ieško preteksto trenkti durimis, ir apkaltinti kažkuo mus dėl durų trankymo. Mes durų netrankome, mes duris atveriame, norime kalbėtis ir esame pasiruošę“, – dėstė M. Sinkevičius. 

Kaip skelbia „Delfi.lt“, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis telefoninio pokalbio su M. Sinkevičiumi metu informavo, kad numato pokyčių jiems priklausančių ministrų pozicijose, jis esą svarstytų siūlyti partinius kandidatus. 

„Aš tiesiog padarau logines išvadas: kuris iš dabar, sakykime, „Nemuno aušros“ deleguotų ministrų yra partinis? Joks, reiškia, arba tampa partiniais, arba „ačiū, viso gero“, – komentavo M. Sinkevičius. 

ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Inga Ruginienę. 

Laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičiaus teigė, kad skiriant naują premjerą, socdemai kartu kels klausimą ir dėl dabartinės valdančiosios koalicijos sudėties. Jis tvirtino, kad bus organizuojami susitikimai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir „Nemuno aušra“ lyderiais, su kuriais bus kalbama apie galimybes toliau dirbti daugumoje.

Šarūnas Liekis, Juozas Olekas, Inga Ruginienė, Seimas (Nuotr. Paulius Peleckis/Fotobankas, Lukas Balandis/BNS, Žygimantas Gedvila/Fotobankas, stopkadras)
Politologas rėžė dėl kandidatų į premjerus: pagrindinės bėdos jie vis tiek neišspręs (156)
Ingrida Šimonytė
Pasirodė naujausi politiniai reitingai: gyventojai mano, kad tinkamiausia premjerė – Šimonytė (301)
Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Sinkevičius griežto patikrinimo nebijo: „Apie mano situacijas ir istorijas yra žinoma“ (93)
Remigijus Žemaitaitis, Mindaugas Sinkevičius (tv3.lt koliažas)
Sinkevičius kalbėjosi su Žemaitaičiu: užsiminė, kad keisis „Nemuno aušros“ ministrai (50)

Manau, Popovienė turi atsistatydinti
Manau, Popovienė turi atsistatydinti
2025-08-08 17:04
Mano nuomone, būtina keisti Švietimoir mokslo ministrę Popovienę dėl galimo sprendimo dėl balų pridėjimo baigiamuosiuose mokyklų egzaminuose, dėl galimo lietuviškų mokyklų ( su nedidelėm išimtim) diskriminavimo, nustatant minimalų klasės dydį ( taut. mažumų mokykloms tos reikalavimas netaikomas),dėl atšauktos pareigos mokėti lietuvių kalbą užsieniečiams turintiems laikiną apsaugą, dirbantiems ir teikiantiems paslaugas.Tokia mano nuomonė.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
