  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jansonas sureagavo į „aušriečių“ ketinimus siūlyti partinius ministrus: nesu girdėjęs kitos prezidento pozicijos

2025-08-11 16:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 16:26

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui svarstant galimybę Ingos Ruginienės vadovaujamai Vyriausybei pasiūlyti partinius kandidatus į ministrus, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad jam neteko girdėti pasikeitusios šalies vadovo Gitano Nausėdos nuomonės šiuo klausimu.

Frederikas Jansonas



„Aš nesu girdėjęs jokios kitos prezidento pozicijos“, – pirmadienį interviu Eltai sakė F. Jansonas. 

Gintautui Paluckui praėjusių metų pabaigoje formuojant Vyriausybę, prezidentas buvo pareiškęs, kad netvirtins partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus.

„Aš esu girdėjęs tokią poziciją ir jokios kitos nesu girdėjęs", – teigė patarėjas.

R. Žemaitaičiui tikinant, kad jis esą jau spėjo dėl tokios idėjos pasimatuoti temperatūrą Prezidentūroje, F. Jansonas atkerta, kad nei jis, nei prezidentas su „Nemuno aušros“ lyderiu tikrai nekalbėjo šiuo klausimu. 

„Aš žinau, kad su prezidentu jis nekalbėjo, ir aš žinau, kad su juo nesu pastaraisiais mėnesiais susitikęs ir nesu kalbėjęs ministrų klausimais apskritai“, – teigė patarėjas.

„Supraskime, kad derybos yra labai smagus užsiėmimas – tu girdi daug blefo. Po tų pačių socialdemokratų ir „Nemuno aušros“ susitikimo girdėjau dvi versijas. Mindaugas Sinkevičius sako: mes tiesiog pasimatavome („Nemuno aušros“ – ELTA) norą dirbti. Ir Remigijaus Žemaitaičio pasisakymą: mes sutarėme dirbti. Aš manau, kad po kiekvieno susitikimo skambės pačių įvairiausių minčių“, – svarstė F. Jansonas. 

ELTA primena, kad vykstant pokalbiams dėl naujos Vyriausybės sudėties, valdančiajai daugumai priklausančios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad jo vedama politinė jėga norėtų į Ministrų kabinetą deleguoti partinius kandidatus.

„Tiesiog partija išreiškė norą (...), kad norėtų matyti būtent ministrus, kurie yra partijoje, kurie dirbo partijoje, kurie prisidėjo prie rinkimų, prie pergalės. (...) Tai nereiškia, kad blogai dirbo dabartiniai ministrai, gali būti, kad ir liks kažkas iš dabartinių ministrų“, – pirmadienį žurnalistams sakė jis.

Pasiteiravus, ar jau neoficialiai kalbėjosi su prezidentu, jo patarėjais dėl galimybės teikti partinių ministrų kandidatūras, R. Žemaitaitis patvirtino, jog „pamatavo temperatūras“.

Tiesa, pernai lapkritį, formuojant jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybę, prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė netvirtinsiąs partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus.

Šiuo metu laikinai pareigas Vyriausybėje eina trys „aušriečių“ deleguoti ministrai – aplinkos ministras Povilas Poderskis, teisingumo ministras Rimantas Mockus ir žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas.

gustas
gustas
2025-08-11 16:47
...bjauru skaityti...partiniai klanai Lietuvą dalinasi...kas antram ant kaktos gali užrašyti vagis ir neapsiriksi...pirmas valstybės žlugimo požymis, tai vagysčių, visuose jos valdymo institucijose,neigimas...
