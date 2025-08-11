Remigijus Žemaitaitis „Nemuno aušra“ pasiryžusi tęsti darbą koalicijoje

„Nepaisant to, kad intensyviai yra formuojamas naratyvas, kad „Nemuno aušra“ turėtų būt pašalinta, bet „Nemuno aušra“ parodė, kad aštuonis mėnesius mes galime dirbti ir iš esmės šiandieną susitarimas su didžiaisiais partneriais, aš manau, kad įvyko“, – po „aušriečių“ ir socdemų vadovų susitikimo pirmadienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius taip pat patvirtino, jog sulaukė teigiamo „Nemuno aušros“ atsakymo dėl tolesnio darbo daugumoje.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui, socialdemokratai siekia iš naujo užsitikrinti koalicijos partnerių paramą tęsiant bendradarbiavimą.
Antradienį M. Sinkevičius tikisi susitikti su kitais koalicijos partneriais – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – ir aptarti būsimą darbą.
Demokratai anksčiau yra abejoję dėl galimybės toliau dirbti su „Nemuno aušra“.
M. Sinkevičius teigė, jog galutinio Sauliaus Skvernelio vadovaujamos partijos atsakymo dėl tolesnio darbo tikisi šią savaitę.
„Aš norėčiau tete-a-tete susitikti su Seimo pirmininku, lyderiu partijos ir paklausti tiesiai šviesiai. Žinom, girdim ten tuos visokius pasisakymus, jie yra aštresni ir, kaip sakyt, gal keliantys įtampą tarp koalicijos partnerių. Manau, kad jie gal kai kur ir pertekliniai“, – sakė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas.
„Pasimatuosim temperatūrą susitikę, kaip ten galėtų būti. Tai ar ne pakeliui su mumis, ar ne pakeliui su „Nemuno aušra“, ar išvis ne pakeliui... Tai išgirsim“, – pridūrė jis.
Paklaustas, ar ketina susitikti su šiuo metu opozicijoje esančiais „valstiečiais“ aptarti potencialaus darbo valdančiojoje daugumoje, jis teigė, jog pirmiausia nori išsiaiškinti su dabartiniais partneriais.
„Daugumai reikia stabilumo, o stabilumas atsiranda iš skaičių, iš daugumos dalyvių, tai yra, iš Seimo narių. Ir didesnė dauguma leidžia komfortiškiau elgtis ir jaustis priimant sprendimu“, – tvirtino M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad pokyčiai Vyriausybėje atvėrė kelią partijoms iš naujo derėtis dėl postų, priklausančių pagal valdančiosios koalicijos sutartį, nes prezidentas G. Nausėda turės skirti naują Ministrų kabinetą, o Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ reiškė abejones dėl tolesnio darbo daugumoje.
R. Žemaitaitis teigia, kad „Nemuno aušra“ norėtų pakeisti visus tris deleguotus teisingumo, aplinkos ir žemės ūkio ministrus į partijos narius.
Taip pat bus skiriamas naujas socialinės apsaugos ir darbo ministras, nes į premjerės pareigas LSDP siūlo dabartinę ministerijos vadovę Ingą Ruginienę.
Anot M. Sinkevičiaus, I. Ruginienė norėtų, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovautu politikas iš LSDP frakcijos Seime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!