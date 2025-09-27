Atskleidė šiurpią realybę, kuo užsiima jaunimas: „Prekiavo mama, turinti mažametį vaiką“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Marijampolės apskrities policininkai Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos kieme atrado net 30 paketų su įvairiomis narkotinėmis medžiagomis – kanapėmis bei „kristalais“. 20 iš jų jau buvo paruošti platinti toje pačioje mokykloje. Pareigūnai sulaikė ir du 18-mečius platintojus.
„Veikė galimi narkotikų prekeiviai socialiniame tinkle „Telegram“. Už paslėptus vadinamuosius „dropus“ atsiskaitymas vykdavo galimai kriptovaliuta. Tikriausiai, kad nei prekeiviai, nei pirkėjai vieni kitų nežinodavo, tiesiog susirašydami socialiame tinkle numesdavo nuorodą, kur yra tos narkotinės medžiagos paslėptos“, – komentuoja Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Ieva Petrulevičienė.
Narkotikus platina ir mamos
Vis tik narkotikų platinimas bei vartojimas tarp jaunų žmonių yra didžiulio masto problema. Štai pajūrio mokyklose pusantro tūkstančio vaikų apklausę Vilniaus universiteto mokslininkai nustatė – kas ketvirtas vaikas net nežinojo, ką konkrečiai vartoja. Pareigūnai pasakoja, jog narkotikus bendraklasiams ar kitiems mokiniams platina ne tik patys jaunuoliai. Yra ir kur kas labiau šokiruojančių pavyzdžių.
„Jeigu reikėtų apibūdinti žmogaus, prekiaujančio narkotinėmis medžiagomis, paveikslą, tikrai man būtų sudėtinga. Nes mano praktikoje buvo atvejų, kai narkotinėmis psichotropinėmis medžiagomis prekiavo mama, turinti mažametį vaiką. Vežiojanti vežimėliu. Tie žmonės yra tarp mūsų. Problema yra tarp mūsų“, – teigia Klaipėdos policijos komisariato viršininkas Gintautas Pocevičius.
Ir nors Lietuvoje kone kas savaitę vyksta įvairios diskusijos, konferencijos, pamokos ar paskaitos apie narkotikų žalą jaunimui, patys jaunuoliai sako, kad tokios diskusijos jų neveikia:
„Visiškai neįdomu yra tas dalykas, kad visi visą laiką paruošia skaidres labai neįdomias. Viskas yra kartojama tas pats per tą patį. Yra informacija, kuri jau mum perteikta“, – tikina moksleivis Styvas Vizberkis.
Anot jaunuolio, kur kas priimtinesnis būtų tiesioginis bendravimas su policininkais, suaugusiaisiais ar psichologais. Ir nors su vartojančiais paaugliais dirbantys specialistai užtikrina, jog apie jų problemą medicinos istorijoje neatsiras jokio įrašo, dažnai bijodami viešumo, atžalų apsilankymui pas specialistus prieštarauja patys tėvai.
„Pirmiausiai yra šeimoje nenoras pripažinti, kad ta problema egzistuoja. Antras dalykas – baimė gauti diagnozę, baimė gauti „štampą“, – teigia Klaipėdos psichikos sveikatos centro vyriausioji gydytoja Aistė Leleikienė.
Pradeda vartoti, nes susiduria su stresu
Tačiau pasislėpus ar ignoruojant problemos nedingsta. Jaunimas vardija, kas dabar populiaru:
„Turbūt tie patys „veipai“, „zinai“ ar „snusai“ taip vadinami. Aš turiu pažįstamų, kurie yra patyrę tuos pačius stipriuosius narkotikus. Tai „kristalai“, „ratai“, „žolė“, – komentuoja S. Vizberkis.
„Zinai“ – tai nikotino maišeliai dedami po lūpa, o „snusai“ – taip pat po lūpa kišamas maltas tabakas. Jaunuolis sako, kad alkoholis taip pat vis dar populiarus. Anot moksleivio, jaunimas pradeda vartoti dėl įvairių priežasčių – liūdesio, sunkumų šeimoje ar psichologinių problemų.
Su priklausomybių turinčiais paaugliais ar net vaikais dirbantys specialistai vardija ir daugiau priežasčių, kodėl nepilnamečiai sako pabandę ar vis dar tebevartojantys narkotikus.
„Turim pripažinti, kad keičiasi karta ir žmonės nėra tokie atsparūs stresui ir patiriamai įtampai, labai sunkiai kovoja su patiriamais sunkumais. Viską nori išsispręsti labai greitai. Asmeniniam gyvenimui yra keliami labai aukšti reikalavimai“, – sako A. Leleikienė.
Anot specialistės, socialiniai tinklai demonstruoja jaunimui iliuziją apie greitus turtus, prabangą, grožį, keliones ar tobulą antrą pusę. To nepilnamečiams nepavykus pasiekti, jie ir bando nuo tikros realybės pabėgti vartodami narkotines medžiagas.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.