Kai kurioms netoli nuo JAV esančioms valstybėms – pažadas iš Donaldo Trumpo: „Sustabdysime jus“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Amerikiečiai užfiksavo vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Venesuelos valtis siūbuoja ant bangų. Akimirka – ir JAV kariškiai smogia į laivą. Valtis, kuri, kaip manoma, gabeno narkotikus, paskęsta ryškiose liepsnose. Trys narkotikus valtimi galimai gabenę asmenys per šią ataką žuvo.
JAV prezidento Donaldo Trumpo kova su nelegaliais narkotikų srautais iš Venesuelos įgauna pagreitį. Dar šio mėnesio pradžioje amerikiečių kariai likvidavo 11 kartelio narių, kurie, kaip įtariama, taip pat plukdė narkotikus į Jungtines Valstijas tuo pačiu maršrutu.
„Mes jau dabar pasakėme karteliams – sustabdysime jus ir sausumoje. Sustabdysime jus taip pat, kaip sustabdėme valtis“, – tikina D. Trumpas.
Kol kas vieninteliai įrodymai, patvirtinantys, kad tose valtyse buvo narkotikų – tik D. Trumpo pareiškimai.
„Taip, mes turime įrodymų. Užtenka pažvelgti į krovinį, kuris buvo pažiręs po visą vandenyną. Didžiuliai kokaino ir fentanilio maišai visur. Be to, mes turime įrašytų įrodymų, kad jie išplaukė“, – sako D. Trumpas.
Venesuelos prezidentas Nikolas Maduro, kurį amerikiečiai laiko neteisėtu ir bendradarbiaujančiu su narkotikų prekeiviais, šias mirtinas atakas prieš valtis vertina kaip Amerikos agresiją.
„Šiandien galiu paskelbti, kad ryšiai su JAV vyriausybe nutraukti. Jie nutraukti jų pačių valia – dėl jų grasinimų bombomis, mirtimi ir šantažu. Mes nedirbame veikiami grasinimų“, – teigia N. Maduro.
O štai Venesuelos kaimynystėje esanti Kolumbija – šalis, kuri visai neseniai buvo pagrindinė Amerikos sąjungininkė kovoje su narkokarteliais, dabar šio titulo neteko.
„Jie mus išbraukė, nors mes konfiskavome daugiausia kokaino istorijoje ir sunaikinome tūkstančius laboratorijų“, – komentuoja Kolumbijos prezidentas Gustavas Petro.
G. Petras sako, kad, nutraukusios bendradarbiavimą, Jungtinės Valstijos užmerkia akis prieš visas aukas, žuvusias per karą su narkomafija. O tarp tų aukų – Kolumbijos policininkai, kariai ir civiliai. Dabar šaliai gresia prarasti ir amerikiečių finansinę paramą.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.