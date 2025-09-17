Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Įtariamasis Charlie Kirko nužudymu sulaukė kaltinimų, prokurorai siekia mirties bausmės

2025-09-17 06:44 / šaltinis: BNS
2025-09-17 06:44

Įtariamasis dėl Charlie Kirko nužudymo antradienį pasirodė teisme, jam pateikti kaltinimai dėl konservatyvaus aktyvisto nužudymo, o prokurorai pareiškė siekiantys mirties bausmės už nusikaltimą, sukrėtusį Jungtines Valstijas.

Tyleris Robinsonas, Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)

Įtariamasis dėl Charlie Kirko nužudymo antradienį pasirodė teisme, jam pateikti kaltinimai dėl konservatyvaus aktyvisto nužudymo, o prokurorai pareiškė siekiantys mirties bausmės už nusikaltimą, sukrėtusį Jungtines Valstijas.

REKLAMA
0

Ch. Kirkas, artimas prezidento Donaldo Trumpo) sąjungininkas ir studentų aktyvizmo grupės „Turning Point USA“ įkūrėjas, praėjusią savaitę buvo nušautas per renginį Jutos universiteto miestelyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

31 metų vyro mirtis sukėlė gedulą politinėje dešinėje ir tamsius keršto grasinimus.

22 metų Tyleris Robinsonas kaltinamas paleidęs vieną kulką nuo stogo, kuri pataikė Ch. Kirkui į kaklą tūkstančių žmonių akivaizdoje. Šis incidentas dar labiau sustiprino susiskaldymą ir taip poliarizuotoje šalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiulės apimties įtariamojo medžioklė baigėsi po 33 valandų, kai T. Robinsono tėvai, pamatę ieškomo vyro nuotraukas, įtikino jį prisistatyti policijai.

REKLAMA

Antradienį Jutos teisme, kur išklausė jam pateiktus kaltinimus, T. Robinsonas vilkėjo savižudybių prevencijos chalatą – tai įprasta didelio atgarsio sulaukusiose bylose.

Jis kalbėjo tik patvirtindamas savo vardą, ir pasyviai sėdėjo, kai apygardos teisėjas Tony Grafas (Tonis Grafas) perskaitė septynis kaltinimus.

Sunkiausias jam pateiktas kaltinimas – sunkinančiomis aplinkybėmis įvykdyta žmogžudystė. Jis taip pat apkaltintas trukdymu teisingumui ir poveikiu liudininkams, esą už tai, kad liepė savo kambario draugui tylėti.

REKLAMA
REKLAMA

„Pateikiu pranešimą apie ketinimą siekti mirties bausmės“, – ankstesnėje spaudos konferencijoje sakė Jutos apygardos prokuroras Jeffas Gray'us.

„Nepriimu šio sprendimo lengvabūdiškai, tai sprendimas, kurį priėmiau savarankiškai, kaip apygardos prokuroras, remdamasis vien tik turimais įrodymais, aplinkybėmis ir nusikaltimo pobūdžiu“, – aiškino jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų