Jutos gubernatorius: įtariamas Charlie Kirko žudikas buvo kairiųjų pažiūrų

„Taip, galiu tai patvirtinti“, – CNN pokalbių laidoje „State of the Union“ sakė Jutos gubernatorius Spenceris Coxas, paklaustas apie pranešimus, kad įtariamasis Tyleris Robinsonas gyveno su translyčiu partneriu.
„Jis gyveno su romantiniu partneriu, kuris yra pradėjęs lyties keitimo procedūrą“, – teigė S. Coxas.
„Šis partneris buvo nepaprastai bendradarbiaujantis, neturėjo supratimo apie tai, kas vyksta, ir šiuo metu bendradarbiauja su tyrėjais“, – pridūrė jis.
S. Coxas sakė, kad 22-jų T, Robinsonas turėtų būti oficialiai apkaltintas antradienį, tačiau pabrėžė, kad dar nėra aišku, ar partnerio lyties keitimas buvo susijęs su įtariamojo ketinimu nužudyti Ch. Kirką, artimą JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininką.
„Vėlgi, visus šiuos dalykus bandome išsiaiškinti“, – sakė jis.
S. Coxas, kuris sulaukė pagyrų už raginimus amerikiečiams sumažinti įtemptą politinę atmosferą, sekmadienį apsilankė keliuose JAV televizijos tinkluose ir NBC pokalbių laidoje „Meet the Press“ sakė, kad tyrėjams akivaizdu, jog T. Robinsonas buvo kairiųjų ideologijos šalininkas.
„Su šiuo žudiku akivaizdžiai buvo susijusi leftistinė ideologija“, – pažymėjo S. Coxas.
Jis pabrėžė, kad tokią informaciją apie T. Robinsoną, kuris nebendradarbiavo, tyrėjams pateikė „jo aplinkos žmonės, šeimos nariai ir draugai“.
Kelios JAV žiniasklaidos priemonės šeštadienį pranešė apie T. Robinsono santykius su translyčiu asmeniu, o tai sukėlė kraštutinių dešiniųjų aktyvistų, kurie pastaraisiais metais itin daug dėmesio skiria lyties tapatybės klausimams, pasipiktinimą.
Kraštutinių dešiniųjų D. Trumpo sąjungininkė Laura Loomer (Laura Lumer) šeštadienį paragino „paskelbti translyčių judėjimą teroristiniu judėjimu“.
Tuo metu milijardierius, socialinio tinklo „X“ savininkas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) savo platformoje įkėlė kelis pranešimus, kuriuose ragino uždrausti lyties keitimą ir pasmerkė kairiųjų ideologiją.
E. Muskas šeštadienį Londone per kraštutinių dešiniųjų protestą žengė dar toliau, pareikšdamas, kad „kairieji yra žudynių ir žudynių šventimo šalis“.
S. Coxas savo ruožtu pakartojo raginimą visam politiniam spektrui elgtis civilizuotai, tuo pačiu metu užsipuldamas socialinių tinklų gigantus, palygindamas jų priklausomybę sukeliančius algoritmus su mirtinu narkotiku fentaniliu.
„Traslyčių iliuzijos“
Ch. Kirkas buvo mirtinai sužeistas per renginį trečiadienį Jutos slėnio universitete. Jis buvo konservatyvios jaunimo aktyvistų grupės „Turning Point USA“ įkūrėjas ir griežtas translyčių teisių judėjimo kritikas.
Rugpjūtį socialiniame tinkle „X“ jis rašė apie tai, ką pavadino „traslyčių iliuzijų mirties kultu“, netrukus po ginkluoto vyro išpuolio Mineapolio katalikiškoje mokykloje, per kurį buvo nušauti du vaikai, o dar keliolika žmonių buvo sužeisti. Pasak pareigūnų, išpuolį įvykdė 23 metų vyras, kuris tvirtino esąs translytis.
Ch. Kirko provokacijos sukėlė diskusijas. Jis dažnai rėmėsi savo krikščionišku tikėjimu ir kritikavo tai, ką jis ir kiti vadino lyčių ideologija.
2023 metais „Right Wing Watch“ tinklalapyje paskelbtame vaizdo įraše Ch. Kirkas bažnyčios auditorijai translyčius asmenis apibūdina kaip „tvinkčiojantį vidurinįjį pirštą Dievui“.
Vykstant karštoms diskusijoms dėl to, kad įkvėpė nužudyti Ch. Kirką, buvusio prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) kabineto narys Pete'as Buttigiegas pabrėžė, kad pastaruoju metu įvykusiuose išpuoliuose „nėra nuoseklaus kairiųjų ir dešiniųjų priešpriešos modelio“, atkreipdamas dėmesį į tai, kad birželį buvo nužudyta Minesotos demokratų įstatymų leidėja Melissa Hortman ir jos vyras.
„Turime atmesti visus, kurie bandytų pasinaudoti politiniu smurtu“,– NBC sakė P. Buttigiegas.
„Vyriausybė negali imtis griežtų priemonių prieš asmenis ar grupes vien dėl to, kad jie meta politinį iššūkį vyriausybei“, – pridūrė jis.
„Turning Point USA“ paskelbė, kad Ch. Kirkui skirtos gedulinės pamaldos vyks rugsėjo 21 dieną futbolo stadione netoli Finikso, Arizonoje. D. Trumpas patvirtino, kad sekmadienį jose dalyvaus.
