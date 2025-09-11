Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Grėsmė demokratijai“: pasaulio reakcijos į Donaldo Trumpo sąjungininko Charlie Kirko nužudymą

2025-09-11 14:16 / šaltinis: BNS
2025-09-11 14:16

Po dešiniojo sparno aktyvisto ir Donaldo Trumpo sąjungininko Charlie Kirko nužudymo pasaulio lyderiai įspėjo apie politinio smurto keliamą pavojų, prakalbo apie žodžio laisvės kainą ir kaltino kairiuosius.

Donaldas Trumpas ir Charlie Kirk (nuotr. SCANPIX)

Po dešiniojo sparno aktyvisto ir Donaldo Trumpo sąjungininko Charlie Kirko nužudymo pasaulio lyderiai įspėjo apie politinio smurto keliamą pavojų, prakalbo apie žodžio laisvės kainą ir kaltino kairiuosius.

Ch. Kirkas, įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas vos 31 metų, buvo nušautas renginyje Jutos slėnio universitete Jutos valstijoje.

Toliau apžvelgiame, kaip į jo nužudymą reagavo pasaulio lyderiai.

D. Trumpas: „Tamsus momentas Amerikai“

„Tai tamsus momentas Amerikai“, – sakė D. Trumpas vaizdo įraše Ovaliajame kabinete, paskelbtame jo socialiniame tinkle „Truth Social“, pavadindamas Ch. Kirką „tiesos kankiniu“.

„Daugelį metų radikalūs kairieji tokius nuostabius amerikiečius kaip Charlie lygino su naciais ir baisiausiais pasaulyje masiniais žudikais bei nusikaltėliais. Tokia retorika tiesiogiai prisideda prie terorizmo, kurį šiandien matome mūsų šalyje“ – teigė jis.

„Mano administracija suras kiekvieną, kuris prisidėjo prie šio siaubingo nusikaltimo ir kito politinio smurto, įskaitant jį finansuojančias ir remiančias organizacijas“, – sakė D. Trumpas.

Kanada: „Negalima pateisinti“

„Esu pasibaisėjęs Charlie Kirko nužudymu. Politinio smurto negalima pateisinti, o kiekvienas toks aktas kelia grėsmę demokratijai“, – socialiniame tinkle „X“ teigė Kanados ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis).

JK: „Diskutuoti be baimės“

„Visi turime turėti galimybę atvirai ir laisvai diskutuoti be baimės – politinis smurtas negali būti pateisinamas“, – rašė Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Keiras Starmeris „X“.

Italija: „Gili žaizda demokratijai“

„Žiauri žmogžudystė, gili žaizda demokratijai ir tiems, kurie tiki laisve. Užuojauta jo šeimai, artimiesiems ir Amerikos konservatorių bendruomenei“, – „X“ sakė Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni.

Izraelis: „Nužudytas už tai, kad kalbėjo tiesą“

„Charlie Kirkas buvo nužudytas už tai, kad kalbėjo tiesą ir gynė laisvę. Jis buvo karštas Izraelio draugas, kovojo su melu ir gynė judėjų-krikščionių civilizaciją“, – rašė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu „X“.

„Vos prieš dvi savaites kalbėjausi su juo ir pakviečiau į Izraelį. Deja, šis vizitas neįvyks“, – teigė jis.

Vengrija: „Turime sustabdyti neapykantą!“

„Charlie Kirko žūtis yra tarptautinės neapykantos kampanijos, kurią vykdo progresyvioji liberalioji kairė, rezultatas“, – pareiškė Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas „X“.

„Būtent tai lėmė išpuolius prieš (Slovakijos ministrą pirmininką) Robertą Fico, Andrejų Babišą, o dabar – prieš Charlie Kirką. Turime sustabdyti neapykantą! Turime sustabdyti neapykantą kurstančius kairiuosius!“ – sakė jis.

Argentina: „Kairiųjų vykdomo politinio smurto banga“

Ch. Kirkas „tapo žiaurios žmogžudystės, įvykdytos per visą regioną nusiritusią kairiųjų vykdomo politinio smurto bangą, auka“, rašė Argentinos prezidentas Javieras Milei „X“.

„Kairieji visada, visais laikais ir visose vietose yra smurtinis reiškinys, kupinas neapykantos“, – sakė jis.

JAV tyrėjai kol kas nepaskelbė galimo užpuoliko motyvo. Policija ir federaliniai agentai ketvirtadienį tęsia įtariamojo paiešką.

