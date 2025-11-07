 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ priims „Valencia” pilnutėlėje arenoje

2025-11-07 14:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 14:05

Eurolygos devintojo turo dvikova tarp Kauno „Žalgirio“ ir Valensijos „Valencia“ krepšininkų vyks pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje.

„Žalgirio“ rungtynės su Valensijos klubu – sausakimšoje arenoje (Scanpix nuotr.)

Eurolygos devintojo turo dvikova tarp Kauno „Žalgirio“ ir Valensijos „Valencia“ krepšininkų vyks pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje.

0

Tai jau 25-osios iš eilės žalgiriečių Eurolygos namų rungtynės, į kurias išperkami visi bilietai.

Prieš pat rungtynių startą „Žalgirio“ arenoje bus surengta ne taip dažnai Kaune vykstanti ceremonija. Aikštės viduryje Eurolygos naudingiausio spalio mėnesio žaidėjo prizas bus įteiktas žalgiriečiui Sylvainui Francisco. Prancūzas tapo vos penktuoju Eurolygos istorijoje „Žalgirio“ krepšininku, kuris buvo išrinktas naudingiausiu mėnesio žaidėju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be šio mačo lapkritį „Žalgiris“ sužais tik dar vienas rungtynes namų arenoje – lapkričio 25 d. „Žalgirio“ arenoje lankysis Vitorijos „Baskonia“ ekipa.

Užtat gruodžio mėnesį sirgaliai galės pasilepinti keturiais Eurolygos mačais ir vienu LKL susitikimu. Gruodžio 4 d. laukia susitikimas su Tel Avivo „Maccabi“, gruodžio 7 d. – dvikova su „Gargždais“, gruodžio 17 d. – akistata su Stambulo „Anadolu Efes“, o į gruodžio 19 d. ir 23 d. rungtynes su Belgrado „Partizan“ ir Atėnų „Panathinaikos“ jau beveik neliko bilietų.

