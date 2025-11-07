Euroturas: švedai pranoko čekus, šveicarai svečiuose nugalėjo suomius

Pirmajame mače šveicarai išvykoje 3:1 nugalėjo suomius. Šveicarai trečiajame kėlinyje atitrūko po Keno Jagerio (47:46 min.) ir Attilio Biascos (51:03) įvarčių. Suomių viltis sugrąžino kiekybinę persvarą realizavęs Jere Innala (57:05). Vėliau šeimininkai pakeitė vartininką aikštės žaidėju, bet neišsigelbėjo. Tašką rungtynėse padėjo Christophas Bertschy (59:36), įmušęs į tuščius varžovų vartus.
Šveicarai 18 kartų smūgiavo į vartų plotą, o suomiai – 17. Šveicarai 4 baudos min., suomiai – tik 2.
Kitame mače švedai 3:1 pranoko čekus. Šių rungtynių eiga buvo gana panaši. Švedai atitrūko po Simono Ryforso (33:22) ir daugumoje pasižymėjusio Marcuso Sylvegardo (41:29) įvarčių. Vėliau skirtumą sušvelnino Jakubas Lauko (44:44), o švedų pergalę įtvirtino Erikas Brannstromas (55:57).
Čekai rinkosi dvigubai daugiau baudos minučių (12 prieš 6), bet atliko daugiau smūgių į vartų plotą (23 prieš 22).
Turnyras tęsis šeštadienį, kai švedai susitiks su šveicarais, o suomiai – su čekais.
