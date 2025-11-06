Marko Kaleinikovo rezultatyvus perdavimas padėjo „Bloomington Bison“ pasiekti pergalę

„Bloomington Bison“ (8 tšk.) Vakarų konferencijoje pakilo į 7-ą vietą tarp 15 ekipų.
Marko Kaleinikovo perdavimas:
Shane Ott 🤯 pic.twitter.com/1YcwtwRUPg— Bloomington Bison (@bisonhockeyECHL) November 6, 2025
Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda savo arenoje 1:2 pralaimėjo prieš „Prince Albert Raiders“. Lietuvis sykį atakavo vartus.
„Lethbridge Hurricanes“ (9 tšk.) Rytų konferencijoje yra paskutinė – 11-a.
