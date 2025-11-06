 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Marko Kaleinikovo rezultatyvus perdavimas padėjo „Bloomington Bison“ pasiekti pergalę

2025-11-06 12:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 12:48

Trečiadienį trečioje pagal pajėgumą JAV ledo ritulio lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu išvykoje 4:2 nugalėjo „Indy Fuel“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą smūgiavo į vartus.

Markas Kaleinikovas | IIHF nuotr.

0

„Bloomington Bison“ (8 tšk.) Vakarų konferencijoje pakilo į 7-ą vietą tarp 15 ekipų.

Marko Kaleinikovo perdavimas:

Vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda savo arenoje 1:2 pralaimėjo prieš „Prince Albert Raiders“. Lietuvis sykį atakavo vartus.

„Lethbridge Hurricanes“ (9 tšk.) Rytų konferencijoje yra paskutinė – 11-a.

