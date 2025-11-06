 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Draugiškas Lietuvos ledo ritulio rinktinės rungtynes sustabdė dingusi elektra

2025-11-06 12:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 12:22

Trečiadienio vakarą Elektrėnuose vykusias draugiškas ledo ritulio rungtynes tarp Ukrainos ir Lietuvos rinktinių sustabdė arenoje dingusi elektra. Iki trečiojo kėlinio pabaigos likus kiek daugiau nei trims minutėms arenoje dingo elektra ir ledo aikštė paskendo tamsoje. Teisėjai nusprendė nebetęsti rungtynių, o draugiškų rungtynių protokole užfiksuotas rezultatas 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Ukrainos rinktinės naudai.

Ledo ritulys | hockey.lt nuotr.

Trečiadienio vakarą Elektrėnuose vykusias draugiškas ledo ritulio rungtynes tarp Ukrainos ir Lietuvos rinktinių sustabdė arenoje dingusi elektra. Iki trečiojo kėlinio pabaigos likus kiek daugiau nei trims minutėms arenoje dingo elektra ir ledo aikštė paskendo tamsoje. Teisėjai nusprendė nebetęsti rungtynių, o draugiškų rungtynių protokole užfiksuotas rezultatas 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Ukrainos rinktinės naudai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienintelį įvartį Lietuvos rinktinei, esant rezultatui 4:0 pelnė Martynas Grinius (42:57, Ilja Četvertakas, Emilijus Krakauskas).

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos rinktinė visas rungtynes buvo aktyvesnė ir greitesnė nei šeimininkai.

Sėkmingai persvarą vertusi įvarčiais, svečių komanda palengva didino skirtumą, kol rungtynes sustabdė dingusi elektra.

REKLAMA

Dvikovoje Lietuvos rinktinės treneriai neregistravo rinktinės kapitono, gynėjo Nerijaus Ališausko, puolėjų Laisvydo Kudrevičiaus, Dovydo Laimučio ir vartininko Roko Salecio.

Ketvirtadienį, 18.30 val. Europos tautų taurės „D“ grupės rungtynėse Lietuvos ir Ukrainos rinktinės Elektrėnų ledo rūmuose oficialiai atidarys turnyro kovas. Be šių komandų, Elektrėnuose dar žais Rumunijos nacionalinė komanda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų