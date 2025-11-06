Draugiškas Lietuvos ledo ritulio rinktinės rungtynes sustabdė dingusi elektra

Vienintelį įvartį Lietuvos rinktinei, esant rezultatui 4:0 pelnė Martynas Grinius (42:57, Ilja Četvertakas, Emilijus Krakauskas).
Ukrainos rinktinė visas rungtynes buvo aktyvesnė ir greitesnė nei šeimininkai.
Sėkmingai persvarą vertusi įvarčiais, svečių komanda palengva didino skirtumą, kol rungtynes sustabdė dingusi elektra.
Dvikovoje Lietuvos rinktinės treneriai neregistravo rinktinės kapitono, gynėjo Nerijaus Ališausko, puolėjų Laisvydo Kudrevičiaus, Dovydo Laimučio ir vartininko Roko Salecio.
Ketvirtadienį, 18.30 val. Europos tautų taurės „D“ grupės rungtynėse Lietuvos ir Ukrainos rinktinės Elektrėnų ledo rūmuose oficialiai atidarys turnyro kovas. Be šių komandų, Elektrėnuose dar žais Rumunijos nacionalinė komanda.
